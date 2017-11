Her er de nominerte til P3 Gull 2017

Musikkåret 2017 er snart over – og for et år det har vært! På P3 Gull 25. november kåres årets låt, den beste liveartisten og årets nykommer. I tillegg deles den gjeve P3-prisen ut. Mats Borch Bugge, P3s musikksjef og juryformann i P3 Gull, er ikke i tvil om at året har bydd på mange sterke musikkopplevelser – på festivaler, i klubber, TV-serier, hodetelefoner og på spillelister.

– Det er ikke uten grunn norske artister nyter stor respekt internasjonalt. Den selvsikkerheten som løper ut fra dette har vært hørbar i hele 2017, sier Borch Bugge.

At artister har blitt spilt i serier som Skam har stor betydning, tror han.

– Artister har opplevd å nå ut til et bredere publikum og fått et voldsomt skyv på hitlistene. I år ble også rappen enda mer emosjonell og sånn sett også mer ekte. Rap har kanskje nettopp derfor overtatt ledertrøya fra EDM-sjangeren på mange måter, sier musikksjefen.

Christine avslørte alle de nominerte i sendingen på mandag. Her er de:

ÅRETS LIVEARTIST

Gabrielle

Karpe Diem

Kjartan Lauritzen

Sigrid

LÜT

ÅRETS LÅT

Linda Vidala og KingSkurkOne – «Bængshot»

Sigrid – «Don’t Kill my Vibe»

Arif – «Alene»

Hkeem og Temur – «Fy faen»

Cezinando – «Håper du har plass»

ÅRETS NYKOMMER

Hkeem

Sigrid

Kjartan Lauritzen

Amanda Delara

Linda Vidala

Slik velges vinnerne: Prisene for Årets live og Årets låt stemmes fram av publikum, mens prisen for Årets nykommer og P3-prisen bestemmes av juryen. For sistnevnte er ingen nominerte på forhånd. Klikk deg inn på navna over for å stemme! Du kan stemme helt fram til 17. november klokka 17.

Juryen består av: Mats B. Bugge (musikksjef), Adiele Arukwe (musikkprodusent/programleder) Ali Soufi (musikkjournalist/anmelder), Silje Therese R. Nordnes (programleder), Tete Lidbom (musikkprodusent/programleder), Vida Lill Berge (programleder) og Wolfgang Wee (musikkprodusent/programleder).

Sigrid om 2017: «Steike tulent»

Sigrid fikk vite at hun har nominert til Årets nykommer av Christine for litt siden, men da vi prata med henne visste hun ennå ikke at faktisk nominert i alle kategoriene.

– Christine viste meg en video der en rekke norske artister jeg ser opp til, inkludert broren min, sier fine ting om meg. Jeg ble så starstruck at jeg nesten ikke fikk med meg klippet der broren min forteller at jeg er nominert til Årets nykommer. Det er sjukt stas da, herregud, sier Sigrid.

Til nykommer å være har hun hatt et ganske ekstremt år:

– 2017 har vært «steike tulent»! Det har vært crazy fra ende til annen for å være helt ærlig. Jeg er så stolt over alt teamet mitt og jeg har fått til, og evig takknemlig for all støtten vi har fått, sier hun.

Sigrid Raabe har spilt konserter i både inn- og utland det siste året og blitt hyllet av blant annet Elton John på radio. Foto: Li-Lian Ahlskog, NRK P3

Kjartan Lauritzen ble overraska på lufta

Kjartan Lauritzen var utegående reporter hos Christine for å prate med folk om deres beste musikkopplevelser fra året som har gått. Det tok riktignok en ny vending da Christine fortalte ham fra studio at han i tillegg til å være nominert til Årets live, også er nominert som Årets nykommer:

– Nei, er det sant? Er det kødd? Jeg skreiv akkurat en melding til noen og sa jeg var redd for at dere skulle pranke meg mens jeg gikk her ute, sier Kjartan Lauritzen.

Når han får summa seg er han riktignok veldig glad.

– Jeg veit ikke hva jeg skal si en gang. Så sjukt hyggelig! Tusen takk. Selv om jeg kanskje ikke burde, skal jeg feire med en kald øl, avslutter han – som altså kan stikke av med flere priser på årets P3 Gull.

Kjartan Lauritzen visste at han var nominert til Årets live på P3 Gull, men ikke til Årets nykommer, som Christine overrasket ham med på lufta mandag. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

ÅRETS NYKOMMER

Under kan du lese juryens begrunnelser for de nominerte til Årets nykommer.

De nominerte i kategorien Årets nykommer er Hkeem, Sigrid, Kjartan Lauritzen, Amanda Delara og Linda Vidala. Illustrasjon: Rashid Akrim/NRK P3.

Kjartan Lauritzen

Straight outta Balestrand kom fenomenet Kjartan Lauritzen som et skudd i år. Vi kan vel trygt si at han står på skuldrene til en noe …eh, broket historie. Likefullt har han med veldig vittige tekster om veien mot toppen og en symbolsterk Volvo 240, bygget et univers som stadig flere dykker inn i.

Sigrid

Det skal mye til å nå ut til en hel verden med bare et par låter i bagasjen. Sigrid Raabe har klart nettopp dét. Ålesunderen klinket til med poplåter så fulle av energi, selvsikkerhet og langefinger i lufta at alle ble vippet av pinnen.

Her spilte hun hos oss allerede i 2014:



Hkeem

Hkeem har laget en av årets største, norske popbangere med «Fy faen». Med oppfølgerne «Urettferdig» og «En som meg» har han markert seg som en av de nye, store. Artisten fra Stovner er sjarmerende som få og har vist en gjennomgående sterk evne til å lansere urban-inspirerte låter med fengende og allsangvennlige refrenger.

Amanda Delara

Med den sofistikerte og lekre debutsingelen «Paper Paper» overrasket Amanda Delara alle over natten ved årsskiftet. Hun bekreftet deretter ideen om at mennesket bak den distinkte vokalen hadde enda mer å by på da hun gjorde en høyt elsket cover av Karpe Diems «Gunerius» i P3s eget studio. Delara har trolig en lang karriere foran seg.

Linda Vidala

Etter noen år i undergrunnen, har Linda Vidala plutselig blitt en av de mest omtalte artistene i Norge. Hun ble i år signet til Def Jam og gjorde deretter kunststykket å provosere en halv nasjon med en eksepsjonelt morsom, lett provoserende og enormt insisterende låt.

ÅRETS LIVEARTIST

Under kan du lese juryens begrunnelser for de nominerte til Årets liveartist.

De nominerte i kategorien Årets live er Kjartan Lauritzen, Sigrid, Karpe Diem, Gabrielle og LÜT. Illustrasjon: Rashid Akrim/NRK P3.

Gabrielle

Fyrverkeriet fra Bergen har lyst opp både Norge og Sverige det siste året. Konsertene på de største norske festivalene har vist en artist som evner å fange alle i en verden av allsang og dans. Gabrielle fremstår sikrere og mer kraftfull enn noensinne, og har plassert seg helt i toppsjiktet blant norske liveartister.

Karpe Diem

Chirag og Magdi har igjen sprengt alt av rammer for hva konsert kan være. Med et avsindig overskudd og pågangsmot, har de levert en innendørs konsertserie som overgår det meste som har skjedd i Norden. De har også via festivaler bevist at de nå er tryggere og mer lekne enn noen gang på scenen. Hattene av – det er bandana som gjelder!

Kjartan Lauritzen

Fenomenet lever. Med utallige opptredener i alle landets kriker og kroker, bil på scenen i Oslo og tekster ALLE kan, har Kjartan Lauritzen blitt en livefavoritt uten sidestykke her til lands. Humor, varme og sexysenkede skuldre har gjort showene til hele Norges fritidsklubb.

Sigrid

Finnes det en mer energisk norsk artist? Neppe. Hun har på rekordtid perfeksjonert liveuttrykket sitt med bunnsolide vokalprestasjoner og et band som ikler låtene ytterligere varme og snert. Sigrid Raabe spretter tilsynelatende helt uaffisert rundt på scenen uten at det noen gang påvirker de vokale ferdighetene.

LÜT

Ingen norske punkband siden Turboneger har et mer velregissert liveshow enn LÜT. Kombinasjonen av verbal humor, beinhard energi og velspilte licks, gjør Tromsø-gjengens konserter til en fryd for alle sanser.

ÅRETS LÅT

Under kan du lese juryens begrunnelser for de nominerte til Årets låt.

De nominerte i kategorien Årets låt er Sigrid, Cezinando, Arif, Hkeem og Temur og Linda Vidala og KingSkurkOne. Illustrasjon: Rashid Akrim/NRK P3.

Linda Vidala + KingSkurkOne – Bængshot

En norskspråklig raplåt med et ekstremt fengende refreng, som både treffer bredt og oppfordrer til hedonisme, er jo noe å smelle i bordet med. «Bængshot» har forulempet noen, men begeistret langt flere. Linda Vidala og KingSkurkOne har levert en festlåt som garantert blir stående som en klassiker i sitt felt om ti år.

KingSkurkOne og Linda Vidala i studio under P3aksjonen 2017. Foto: Tom Øverlie, NRK P3.

Hkeem og Temur – Fy Faen

Sjelden får en ung debutant oppleve en så massiv suksess som Abdulhakim Hassane. «Fy Faen» ble, med et nesten banalt enkelt refreng, fylt av superlim. En umiddelbar banger og gikk til topps på utallige lister. Kombinasjonen av en spretten dancehall-beat, perfekt gjestebidrag fra Temur og ettertenksomme vers om det å være ung, gjorde hele Norden litt varmere i år.

Sigrid – Don’t Kill My Vibe

En nærmere perfekt poplåt skal man lete lenge etter. Sigrid Raabe synger med en voldsom autoritet, og rasper seg gjennom teksten med en solid og rak langefinger høyt hevet. Du skal være rimelig surmaga om du ikke letter litt av det uimotståelige refrenget denne låten byr på.

Sigrid på Rockefeller under by:Larm 2017. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Cezinando – Håper du har plass

Av og til hører man låter hvor alt stemmer. «Håper du har plass» har en tekst så naken, poetisk og sårbar at selv de mest innbitte blant oss mister fatningen litt. Tårer på nakent kinn. Produksjonen tar oss med fra det smått antydende til det kolossalt majestetiske på under fire minutter. Perfeksjon i alle ledd.

Arif – Alene

Arif viser til stadighet at han med hell kan veksle mellom tunge rapspor og dansbare poplåter. «Alene» tilhører sistnevnte kategori hvor et funky driv og drømmer om å bo i villa i Syden er viktige bestanddeler. En låt som sier «dans» uavhengig årstid – alene eller ikke.

