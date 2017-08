Hjemmebaneseier

Haldenseren er hjemme i moderlandet for å ha et nesten halvannet times langt sett i Tøyenparken. Cashmere Cat har faktisk jobbet så godt med sin egen sound at den cashmeriske lyden er blitt noe gjenkjennelig nå.

Tilslørte r&b-toner i en klubbete, nesten-EDM-form med blipps og blops og highpitchet grøtete vokal som krydder. Det er et fint og gjennomført opplegg, eh, Katta viser oss. Altså, rent visuelt er det ikke så mye skryte av. Det er null backdrop, men det er heller ikke prekært.

Det viktigste er at det rykker ofte i dansefoten til de oppmøtte som koser seg med baltimore club-innflytelsen og andre godbiter som er øvet til 9,5 av 10. Partytriksene sitter som de skal, de, og plutselig har det gått en time.

Cashmere Cat på Øya 2017. Foto: KIm Erlandsen, NRK P3

Samarbeidet med MØ og Sophie på «9 (After Coachella)» er på, Rusties «Raptor», «Sommerflørt»-remiksen viser seg fortsatt frodig, under Miguel-remiksen av «Do You…» er det faktisk clap along. Og ja, selvfølgelig er «Waves» og «Wolves» blant låtene. Også må man ikke glemme grisefete «Msmsmsm» av Sophie som virkelig fikk igang nakkemuskulaturen.

Det er ganske god vibe i det tettpakkede teltet, og Cashmere Cat fletter inn sine egne låter med et unikt sound i et presist sett hvor det varieres mellom det harde og myke. Og det i mellom. Godt gjennomført av mannen som stadig gjør seg mer og mer gjeldende i urbansegmentet i o´ store utland.

Ali Soufi