Hyller Oslo, cava og konfetti

– I en skakkjørt verden fylt av mistro og redsel, er kjærlighet det eneste våpenet vi fyrer av i Kvammen-gruppa, sier Kvammen.

En kjærlighetslåt til Oslo

Videoen til «Gatelangs gjennom sorg og synd» viser bilder fra Birkelunden, Operaen, lokalkiosken, Vigelandsparken, Slottet, Hartvig Nissen skole (ja, det er en Skam-referanse her) og mange andre kjente og kjære plasser i Oslo.

– Det er på alle måter en kjærlighetslåt til hovedstaten. Like mye til folka som fyller den, som den er til alle små gater, smug, badeplasser, leiligheter, utesteder, kriker og kroker.

Kvammen forteller at det er først og fremst kjærligheten til mørke smug, sene kvelder og troen på at det finnes noen der ute for oss alle, som var inspirasjonen.

– Låta er et bilde på en person som har hengitt seg fullt og helt til det byen har å by på.

Kvammen i den nye videoen. Skjermdump, Youtube

Musikkvideoen «Gatelangs gjennom sorg og synd» er regissert av Brusjan Film, og de fant fort ut at det var naturlig å legge innspillingen til hovedstaten.

– Vi hadde mye vi ville vise på kort tid, så da kontaktet vi Oslos raskeste finne, Magnus Mossige, til å presentere byen.

En humørpille

Låta fra Kvammens andrealbum er en humørpille av de sjeldne, og tidligere i år dro P3s musikkanmelder paralleller mellom den 29 år gamle geilingen og Håkan Hellström.

– Selv om låta strengt tatt er noe av det lystigere jeg har begitt meg ut på, så vil jeg vel si at det er mye lengsel her.

I sommer skal artisten turnere landet rundt. – Øya, Vinjerock! Estetisk og taktilt perspektiv. Og ikke minst; hemmelige prosjekter. Tiden vil åpenbare det ene og andre!