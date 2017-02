– Jeg pleide å synge som en kråke

Popartisten har gjort seg bemerket med en rekke fine poplåter – senest med P3-listede «Don’t Kill My Vibe» som etter to uker teller over to millioner avspillinger på Spotify.

Låten ble kåret til «hottest record in the world» hos BBC 9. februar. Entusiasmen bobler for Norges nye pophåp.

– Det er sjelden vi spiller en debutsingel som «the hottest record in the world», men Sigrid, vi bare måtte, sa programleder og DJ Pete Dalton (bedre kjent som MistahJam) da hun gjestet BBC for kort tid siden.

Gråter av glede

På besøk hos Christine forteller Sigrid hvordan hun ble helt satt ut under BBC-besøket.

– Teamet mitt fra London satt i hjørnet, de klappet og fikk tårer i øynene. Da så vi på hverandre og begynte å grine. Det var sånn god grining.

Men 20-åringen, som har fått mye skryt for låt-komposisjon og stemmen, kan fortelle at det sistnevnte ikke alltid har vært på plass.

– Jeg sang som en kråke ganske lenge.

De store pop- og rock-navnene har vært definerende for Sigrids musikksmak.

– På togstasjonen i Paris hørte jeg Coldplay-albumet A Rush of Blood To the Head, og da klikket det helt i hodet mitt, smiler hun og legger til at å høre Adeles «Rolling In the Deep» som 8. klassing var noe for seg selv – en opplevelse som var enda større enn å høre Coldplay.

Dette øyeblikket ga Sigrid en retning som artist.

– En god poplåt, som funker like bra på piano som i en stor produksjon – det er musikken som får meg til å grine. «Rollin In the Deep» er en stor grunn til at jeg lager popmusikk, sier hun om Adeles megahit.

– Adele traff meg som en knyttneve i magen!

Hør de første låtene til Sigrid på Urørt

Sigrid på besøk hos Christine på P3.

Rapscenen inspirerer

Da Sigrid skrev «Don’t Kill My Vibe» hørte hun mye på grime-sjangeren og nevner Skepta, Stormzy og norsk trap.

– Det fikk meg til å ville bli mer aggressiv i vokalen.

Sigrid er rørt av de gode tilbakemeldingene hun får.

– Spesielt stas med Olly Alexander, vokalisten i den britiske elektropop-trioen Years & Years.

– Generelt har jeg ikke fått noe hat, og det er ganske sykt. Nå blir jeg emosjonell igjen, avslutter hun.

