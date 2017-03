Gabrielle har hatt et utfordrende friår, men nå er hun klar for å peise på.

Etter å ha servert knallsterke radioslagere i over et halvt tiår, tok Gabrielle seg et velfortjent friår i 2016 – for å hente inspirasjon og lade batteriene.

– Det er veldig godt å være tilbake og ha håndfaste ting å jobbe med, og magesår rett rundt hjørnet. Jeg trenger å ha høy puls.

Under helgens by:Larm gjestet pop-veteranen sendingen til Christine Dancke sammen med bergensrapperen Myra og stjerneskuddet Sigrid.

– Det var et veldig utfordrende år og alt gikk litt i berg-og-dal-bane. Jeg hadde kanskje lagt litt føringer for meg selv når det gjaldt temaer jeg ikke ville skrive om. Kjærlighet for eksempel.

Hun forteller at det beste øyeblikket var da det løsnet i studio og tekstene begynte å komme fra hjertet igjen.

– Å sensurere seg selv er noe av det verste en artist kan gjøre, og det var veldig deilig da jeg skjønte at jeg ikke trengte å gå på Samordna Opptak og begynne å studere fra høsten av.

Valget mellom å kjøre buss og gi ut plate ofte har streifet tankene hennes.

Den nyeste singelen «Venter» ble skrevet kvelden før Gabrielle skulle ha en konsert i Stockholm, og låta kjentes veldig rett å lage.

Gabrielle, hva er det du venter på? spør Christine.

– Mer av alt. Det er vanskelig å sette ord på det, men jeg blir så lei meg når jeg ser alle disse programmene om alle disse unge menneskene som føler det ikke er nok – livet, skole, alt. De må liksom være så perfekte på alle plan, hele tiden. Og når det gjelder min egen karriere og eget liv så klarer jeg ikke å sette meg ned og tenke «okei, det holder nå». Det rekker. Det er godt nok. Det kjenner jeg veldig på.

Frem til mai slipper Gabrielle en ny låt i måneden, samtidig som hun skal fortsette å jobbe i studio. Hun mener det er viktig å smi mens jernet er varmt.

– Jeg er i en veldig god periode nå, som Kurt Nilsen pleier å si, smiler Gabrielle.

