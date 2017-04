Kattens år

For uinnvidde er muligens navnet Magnus August Høiberg best egnet til å skape assosiasjoner til en ekstra slesk Hotel Cæsar-karakter. Men som Cashmere Cat har den nesten smertefullt sjenerte 29-åringen fra Halden brukt de siste fem-seks årene på å bygge seg opp en ekstraordinær posisjon som soloartist, produsent og remikser, med navn som Kanye West, Ariana Grande og The Weeknd i kontaktlista.

Cashmere Cat-uttrykket oppleves for lengst ferdigknadd gjennom to EPer, enkeltlåter og ymse knottemagi for andre artister. 9, Høibergs første fullengder, forlenger og foredler estetikken: Den storslåtte, romantiske og eksentriske tapningen av elektronika og r&b får her et enda større vingespenn, med kroppslighet og melankoli i hvert sitt hjørne av den soniske bokseringen.

Den MØ-gjestede, marimbakyssede «9 (After Coachella)» oppsummerer tematikken slik: «I like the way your body movin’/ I like the way you spread confusion/ I like the way my heart is blooming/ on and on, you’ll never be mine». Denne spenningen mellom kåthet og tristesse speiles i musikken, som på kort varsel beveger seg fra allsangbar pop til et kantete og øde beatlandskap.

«9 (After Coachella)»:

Singlene «Wild Love» (med The Weeknd og Francis & The Lights) og «Trust Nobody» (sunget av Selena Gomez og Tory Lanez) står fjellstøtt i helheten, men enda større inntrykk gjør den Ty Dolla $ign-drevne og seigt digge «Infinite Stripes», som sammen med delikate og boblende «Victoria’s Veil» og «Europa Pools» skal få kjørt seg hardt i solsteika denne våren.

Cashmere Cat er ikke bare lyden av akkurat nå, men samtidig noe helt for seg selv – i verdensklasse innenfor en utvidet popsjanger han selv i stor grad har vært med på å forme. Man blir reint stolt.

Marius Asp