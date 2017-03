Kjendiser hyller Cezinandos nye låt

Det er liten tvil om at 2016 var Kristoffer Cezinandos store år, og på rekordtid har han rukket å etablere seg som en stemme for fremtiden. Med over hundre tilbakelagte konserter og flere prestisjefylte priser i baklomma, kjente artisten at det var på tide å lage ny musikk igjen. Nå er den tidligere Urørt-vinneren aktuell med singelen «Håper du har plass». Dette er hans første egne låt siden albumet Barn av Europa, og artisten byr på en ny og mer sårbar side.



Det var mange følelsesladde reaksjoner da Christine Dancke hadde samlet et knippe av Norges største kjendiser, og lot de høre den ferske singelen for første gang. Nå blir Cezinando hyllet av rap-veteranene OnklP og Magdi, rockebandet Oslo Ess, blogger Sophie Elise og skuespiller Thea Sofie Loch Næss, som til tross for helt ulike utgangspunkt, er samstemte i dommen: Det noe helt spesielt ved låta «Håper du har plass», og Cezinando klarer kunsten å skrape i overflaten av en trøblete familiesituasjon, uten å bli en klisjé.

Rapduoen Karpe Diem. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

– Det hørtes ut som om han følte det selv da han spilte det inn, sier Magdi Abdelmaguid fra Karpe Diem. Sammen med kollega Chirag Patel har han drevet med rap over halve livet, og har det siste året berørt mange med prosjektet Heisann Montebello.

En lang prosess

Artist og låtskriver Kaja Gunnufsen har gjort stor suksess ved å kombinere hverdagsmelankoli og ironi. Hun mener at Cezinando klarer balansen mellom å lage noe som er sårt og personlig, uten at det blir for klamt og hjertesmerte.

– Jeg er ihvertfall drittlei av at rappere bare skal synge om at de holder det ekte og har penger og sånn piss, smiler hun.

Kaja Gunnufsen (Foto: Rashid Akrim, NRK P3)

Med låta «Håper du har plass» mener P3s anmelder at 22-åringen tar et endelig steg opp i toppetasjen blant norske artister, og Cezinando forteller at det har vært en lang prosess.

– Jeg har jobbet på den i nesten et halvt år. Noen ganger blir en sang til på en dag, mens andre ganger, sånn som nå, tar det lengre tid.

Mannlig sårbarhet

Rapperen vil ikke fortelle mer konkret hva sangen handler om, men han kan røpe at det ikke er en kjærlighetshistorie.

– Det kan være lett å røre folk ved å vise litt mannlig sårbarhet, og det mener jeg at jeg bringer til bordet.

Cezinando vant prisen for årets nykommer under årets P3 Gull. (FOTO: Tom Øverlie, NRK P3)

Han tenker seg litt om.

– Dette er en historie fra livet mitt som jeg har bestemt meg for å ikke snakke alt for mye om. Jeg tenker at når man har lagd en sang, så er det på en måte ferdig fortalt. Hadde jeg villet sagt mer om det, så hadde jeg gjort det. Men den er basert på ekte følelser, smiler han.

Bloggeren Sophie Elise kjenner seg igjen i låta, og tenker at det sikkert er veldig mange andre som også kommer til å gjøre det. Hun mener at Cezinando har et helt unikt talent.

– Det du klarer med tekstene dine, som ikke så veldig mange andre får til, er å holde det superenkelt, men samtidig veldig dypt. Du er et musikalsk geni!

Cezinando framførte «Botanisk Hage» sammen med et pensjonistkor under fjorårets P3 Gull:



Under P3 Spanderer sang Cezinando «€PA» i en barnehage:



Video: Elise Vatsvåg