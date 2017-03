Kjølig gjenhør med Astrid S

Etter et travel 2016 med Europa- og USA-turné med Troye Sivan, EP-slipp og en rekke festivaler i Norge er Astrid Smedplass tilbake med ny singel. Nykommeren «Breathe» er et samarbeid med den svenske produsenten Max Martin, som står bak flere kjente hitsingler fra artister som Katy Perry, Taylor Swift, Maroon 5 og The Weeknd.

Låta er også 20-åringens første singel etter fjorårets selvtitulerte debut-EP og gir muligens en pekepinn på hvilket lydbilde som vil prege artisten i året som kommer.

De som befant seg på popstjernens konsert i Kulturkirken Jakob under by:Larm fikk høre låta i liveformat – Les anmeldelsen av konserten her.

Starten på «Breathe» er lovende der den holder det nedpå med seig bass og enkel rytme under Astrids kjølige stemme. Det bygges effektfullt opp og glir sømløst over til refrenget hvor hun fortsetter å holde det nedpå uten å nå noe klimaks.

20-åringen har med fordel gått vekk fra den helt streite EDM-sounden man finner i CLMD-samarbeidet «Dust» og tropestemninga i Matoma-remixede «Running Out». Produksjonsmessig ligger kanskje låta nærmest «Hyde», som er en flott, detaljrik og seig RnB låt. Nykommeren har i låten «Breathe» satt opp tempoet noen hakk, hvilket gjør det mer dansbart, men med betydelig færre detaljer, variasjoner og spenning.

Etter tre og et halvt minutt med «I Forget To Brea, Brea-, Breathe» i samme toneleie sitter jeg igjen med følelsen av at jeg liker versene bedre enn refrenget. Det er fint at Astrid S tør å endre mønsteret fra de mer grandiose refrengene man finner på låter som «Atic», «Hurts So Good» og «Paper Thin», men det føles som om refrenget mangler noe. Vokalprestasjonene er det dog lite å utsette på, til tross for mer mekanisk preg enn vi tidligere har hørt hos henne.

«Breathe» er alt i alt en kjølig, enkel, fengende, seig poplåt, og som navnet tilsier preget av pustepauser.

Yordana Lieng Jakobsen

