Kvelertak på turné med Metallica

– Hele gjengen er veldig glade. Vi har ventet på å få se det svart på hvitt, for du tror det nesten ikke før du får se det, sier Vidar Landa i Kvelertak.

I september begynner Metallica sin «The WorldWired tour». Turneen varer helt til mai 2018, og oppvarmingsbandet kommer fra Stavanger.

– Det største vi har gjort

Nyheten om at Kvelertak blir oppvarmingsband på turneen ble offentliggjort på Metallica sine egne hjemmesider. Kvelertak-gitarist Landa og resten av bandet har visst det i en måneds tid. Da de fikk invitasjonen, tok det ikke lang tid før de enstemmig var enige om å takke ja.

– Vi ble veldig glade. Det var et av de korteste møtene vi har hatt, den avgjørelsen ble tatt raskt. Det var veldig god stemning, sier Landa.

Se Kvelertaks uforglemmelige opptreden på taket av Sentrum Scene:

Ifølge gitaristen er dette det største bandet har opplevd så langt i karrieren.

– Dette er den største turneen med tanke på spillesteder, kapasitet og selve bandet som vi skal spille med. Dette er det aller største vi har gjort uten sammenligning, sier Landa, som har stor respekt for bandet som har fulgt ham siden barndommen.

– Metallica er kanskje noe av det første vår generasjon har hørt på av hard musikk som har vært toneangivende for både gitarspilling og musikk. Så å få være med dem på turné er stort, sier Landa.

Metallica er fans

Kvelertak har spilt noen konserter med Metallica tidligere, men det var i et helt annet format enn turneen som venter til høsten. Medlemmene i Metallica har ikke lags skjul på at de er fans av bandet fra Stavanger. Landa klarer nesten ikke sette ord på hvordan det er å bli anerkjent av et band som Metallica.

– Det er jo utrolig kult. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Bare det at musikken og bandet vårt har nådd så langt at Metallica i det hele tatt har hørt med oss, det er mer enn vi noen gang kunne forestilt oss, sier Landa, som nå går i gang med å forberede turneen som varer fra september 2017 til mai 2018.

– For det første må vi må prøve å sette sammen en set-liste. Utenom festivalscener, har vi aldri spilt på så store scener før, så vi må jobbe en del med lyd og slike ting framover. Det blir en del forberedelser, sier Landa.

Så langt er 38 konserter ført opp på turnélista. Metallica og Kvelertak tar også turen til Oslo, de står på scenen i Telenor Arena 2. mai 2018.

– Det blir kult. Vi har spilt på Telenor Arena en gang før med Foo Fighters, og det var utrolig kult. Det er kjekt at Metallica er innom Norge på turen, slik at vi får spille med dem her hjemme, sier Landa.