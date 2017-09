Lite nytt å komme med

Etter at debut-plata, Cloud Nine, kom ut i fjor, har ikke Kyrre Grøvell-Dahll ligget på latsida. I tillegg til en omfattende verdensturne har bergenseren kommet med stjernespekkede singel-utgivelser på løpende bånd og har i løpet av 2017 blitt, om mulig, et enda større og mer etablert navn på den internasjonale musikkscenen.

Velkjente artister som blant annet Selena Gomez og Ellie Goulding har entret Kygos musikalske univers i løpet av 2017 og disse to samarbeidene, samt to nye låter, kulminerer i EPen Stargazing.

❤️ Elsker ❤️

Sasha Sloan overrasker med en imponerende vokalprestasjon på “This Town”. Den mindre kjente sangeren leverer en øm, sjanger-riktig og til tider gripende vokal som vakkert omkranses av en nesten ukarakteristisk stilisert og nedpå produksjon. Myk panorert gitar, en smakfull mengde reverb, rene beats og en lun bass gjør dette svale vindpustet av en låt til EPens store overraskelse, for ikke å si høydepunkt.

💔 Elsker ikke 💔

Sett bort ifra “This Town”, så møter Stargazing på mange av problemene man kunne skimte i Cloud Nine. God, velsmurt produksjon, ja, men manglende innhold og substans, både tekstuelt og musikalsk. Lite innovative tekniske grep som for eksempel effekt-tung vokal-sampling som fokuspunkt i refrenget blir overbrukt og fremstår som en smule gimmickete. De tonale progresjonene blir fort overmåte forutsigbare og blasse, og tekstene er oversvømt med klisjeer og banaliteter.

Man higer etter noe som kan overraske en, ett eller annet som ikke fremstår som om det er basert på en slavisk etterfulgt sjanger-mal. Men det er vanskelig å finne, til tross for alle stjerne-samarbeidene.

Olav Haraldsen Roen