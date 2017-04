Musikalsk metamorfose

Med årets andre singelslipp markerer Astrid S for alvor en ny vending mot et iskaldt, velprodusert og rytmedrevet popunivers.

Kun en drøy måned etter den fengende singelen «Breathe» er popkomet Astrid S klar med oppfølgeren. I anmeldelsen av førstnevnte mistenkte jeg at den seige, kjølige sounden muligens var en forsmak på hvilket lydbilde som ville prege Astrid S i 2017. Det viser seg foreløpig at denne hypotesen kan stemme, for det er i stor grad et lignende spor nye «Bloodstream» følger videre.

For med låta «Breathe» viste 21-åringen oss en mer bass og rytmedrevet side ved musikken sin som vi tidligere kun hadde vært vitne til på «Hyde». Den mørke, urbane sounden gir paralleller til The Weeknd, hvilket ikke er så merkelig da Astrids produsent blant annet også har samarbeidet med den populære kanadieren.

«Bloodstream» befinner seg fremdeles i en miks av kjølig, elektronisk pop og RnB, men låter ytterligere produsert, med en rekke varierende beats og hypnotiske lydelementer. Halvveis ut i låta synges det harmonisk «He’s floating in my bloodstream now» gjentatte ganger i en slags transe som kan minne om Imogen Heaps forføreriske «Hide and Seek».

Uten et tydelig pop-hook fremstår ikke låta like umiddelbart fengende eller dansbar som sin forgjenger, men dette gjør på flere måter «Bloodstream» mer interessant. Vokalmessig har Astrid tatt et steg vekk fra den såre og nære stemmen man hørte på tidligere utgivelser og heller kjørt på med et mer selvsikkert, teknisk uttrykk.

«Bloodstream» er ikke nødvendigvis en låt som setter seg i hjernebarken, men jeg liker at Astrid S tør å eksperimentere litt og er spent på hvordan denne nye sounden vil utspilles i stjernas kommende EP.

Yordana Lieng Jakobsen

Se musikkvideoen til forgjengeren «Breathe» her: