Musikk uten aldersgrense

– Det første jeg gjorde da jeg fikk låne mamma sin datamaskin for første gang var å laste ned alle mulige musikkprogram. Det førte til at hun fikk virus på dataen… da ble hun litt sur på meg.

Den trondheimsbaserte rapperen Gerald Ofori (15) ble tidlig interessert i musikk. Gjennom Youtube-videoer og musikkinteresserte brødre, fikk han øynene opp for rap-sjangeren. Nå drømmer unggutten om internasjonal suksess, men å satse på musikk kan være utfordrende når en også har skole å tenke på.

– Jeg prøver å prioritere studiene, men er litt dårlig på det. Plutselig har jeg brukt åtte timer på musikk og én på skole, forteller rapperen som nå er Ukas Urørt.

Urørt mener: Vær så god, Norge. Trondheim leverer nok et ungt, urbant navn det bare er å få ned på blokka. Gerald Ofori rapper og produserer vital RnB med en selvsikkerhet og tilbakelenthet som smitter – låta «an$wering machine» må inn i strandspillelista.

Henter inspirasjon i EDM

Gerald Ofori står selv for produksjonen av den instrumentale biten til låtene sine. Han tar også med seg interessen for EDM inn i musikken.

– Mye av hiphopen i dag er veldig monoton. Derfor fokuserer jeg mye på melodi og bruker mange lyder fra EDM-musikken. Jeg rapper også mye bedre på mine egne beats, sier Gerald Ofori.

Musikken hans gjenspeiler ofte en sinnstilstand eller en hendelse.

– Jeg lager mye musikk om ting som har skjedd, og jeg skriver alltid sangene mine når jeg sitter med en spesiell følelse. Om jeg ikke formidler følelsen gjennom teksten, uttrykker jeg det i melodien.

I låten «an$wering machine», som han nå er Ukas Urørt med, tar han utgangspunkt i en personlig opplevesle.

– Låten handler om etterspillet fra et forhold, der jenta desperat prøver å ringe gutten for å ordne opp i ting. Den er halvveis inspirert av en sann historie, men jeg la også på litt ekstra.

Arif liker Ukas Urørt Gerald Ofori.

Rapper og artist Arif lar seg imponere av den unge rapperen og låten hans «an$wering machine».

– Jeg er veldig imponert, gutten er bare 15 år. Han produserer, rapper, synger og skriver selv. Dødsbra!

Arif ser frem til å høre mer fra Gerald Ofori.

– Fremtiden ser veldig lys ut!

Se musikkvideoen til «an$wering machine». (Regi. Qalifa)



Slipper ikke inn

Alderen til Gerald Ofori vekker interessen hos mange. Men å være ung norsk musiker bringer med seg både fordeler og ulemper.

– Det er mange konserter jeg ikke slipper inn på, og mange kan kritisere det jeg synger om på grunn av alderen min. Folk tar meg heller ikke helt seriøst fordi de tror ikke jeg har opplevd det jeg synger om, sier han.

Med sin unge alder vil 15-åringen formidle at alder ikke er et hinder innen musikk.

– Jeg vil bevise at en 15-åring kan lage musikk like bra som en 25-åring. Det finnes ingen aldersgrensegrense for hvor god musikk en kan lage.

Med mange støttespillere rundt seg, har den eldre broren som også satser på musikk, King George VIII, vært en stor inspirasjon og en god samarbeidspartner. Men på den kommende EP-en, røper Gerald Ofori at han har inngått et låt-samarbeid med en på sin egen alder, nemlig Wonder The Boy.

– Vi jobber nå med en EP som straks er ferdig! Den kommer ut på sensommeren eller til høsten.