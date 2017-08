Nico & Vinz tilbake på VG-lista

Rapduoen stod på scena under turnéopninga av VG-lista. Onsdag er dei tilbake for å avslutte turneen.

Onsdag 2. august er det klart for årets aller siste stopp på VG-lista turneen! Med på lasset har me ein liten overraskelse – sjølvaste Nico & Vinz kjem innom!

– Håper Dokka gleder seg like mykje til å sjå oss, som me gleder oss til å sjå dei!, seier Nico & Vinz.

Rapduoen som består av Oslo-gutane Nicolay Sereba og Vincent Dery stod på scena då startskotet for årets VG-listaturné gjekk av i juni. Over ein månad seinare får dei no gleda av å avslutte turneen.

– Det er ikkje ofte me speler på så små stader! Men det var veldig hyggeleg å bli spurt, fortel rapduoen som til vanleg er busett i LA, USA.

Naturleg nok er det ein litt anna størrelse på byen enn dei er vant med.

– Dokka har nok fleire traktorar enn LA, og ikkje minst finare natur. 😍

SJÅ VG-LISTA PÅ RÅDHUSPLASSEN!

Gratiskonserten finn stad i Dokka i Oppland frå 18:00 til 20:00 2. august. I tillegg vil det vere eit ope aktivitetsområdet frå klokka 12:00. Meir viktig informasjon om kva som er lov å ha med seg og ikkje kan du lese her.

Artistane som speler:

Nico & Vinz

Morgan Sulele feat. Oral Bee

Hkeem + Temur

Fanny Andersen

TRXD feat. Emilie Adams

Cezinando

Mugisho

Matilda

Sandra Lyng feat. Morgan Sulele

Arif

Chris Holsten

Kjartan Lauritzen



Slik ser konsertområdet ut: