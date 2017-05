Disse byene får besøk av VG-lista

Snart er det klart for en av de essensielle sommertradisjonene for norske popelskere: VG-lista Topp 20-turneen, der de største hitsene og deres fans møtes til et heftig show rundt i Norges land. VG-lista er selvsagt åpen for alle – og gratis.

Hemmelig ekstraby

Tradisjonen tro holdes den første konserten på Rådhusplassen i Oslo og overføres direkte av VG og NRK. I år går Norges største popfest av stabelen lørdag 24. juni, og i juli og august tas showet videre til fem andre byer – deriblant Bodø, som blir vertskap for VG-lista Topp 20 for første gang siden 2013.

Slik ser planen for VG-lista Topp 20-turneen i sommer ut:

24. juni: Rådhusplassen, Oslo

5. juli: Bergen

12. juli: Trondheim

19. juli: Bodø

26. juli: Leknes

2. august: Dokka

Gjenopplev noen av høydepunktene fra fjorårets turné her: