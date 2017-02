P3s norske favoritter nå

Norsk musikk holder så langt i 2017 et skyhøyt nivå! For å guide deg gjennom de beste låtene du ikke kan gå glipp av har P3s musikkfolk og programledere samlet opp sine favoritter i en deilig spilleliste du kan nyte.

Sigrid Raabe – “Don’t Kill My Vibe”

Kombinasjonen av raspen i stemmen, “fuck you”-attitude i teksten, den delikate produksjonen og den generelle dynamikken i låten gjør dette til en av de aller største og viktigste poplåtene i 2017. Sigrid bør oppleve at dette smeller internasjonalt.

Mats B. Bugge, musikksjef P3



Emilie Nicolas – “Sky”

En crisp og mektig popelektronisk perle som minner oss på hvorfor Nicolas imponerte så veldig da vi først ble kjent med henne.

Skyhøyt nivå: les også låtanmeldelsen her

Ali Soufi, P3 Musikk



Store P – “Dypt”

Synth, inspirasjon hentet fra stjernene og det som måtte befinne seg i og utenfor vår galakse og en bass så avrundet at den er Kanagawa-bølgen verdig.

O’ Store Sexy Sang: les låtanmeldelsen her

Ali Soufi, P3 Musikk



Unge Ferrari – “Ashanti”

Husker du The Stig fra Top Gear? Det er ikke noe viktig. Han var ikke “real”. Vår egen Stig J. Haugen, aka Unge Ferrari, er allerede blitt en av de viktigste identitetsmarkørene for folk i Norden. “Ashanti” er en av de beste låtene hans til nå, der den leker med historien og forener oss i en spretten, UK Garage-orientert rnb-låt anno 2017.

Mats B. Bugge, musikksjef P3



Blood Command – “Cult Drugs”

Norges landslag var best under Drillos klare idé om at fotball skal spilles i lengderetningen. Om Blood Command er inspirert av 90-tallets fotballhelter er lite sannsynlig. Men tittelsporet fra bandets etterlengtede album Cult Drugs er rock i lengderetningen, uten støttepasninger og teknisk dilldall. Med kun et klart mål for øye, å rocke!

Tete Lidbom, musikkprodusent og programleder for rockeprogrammet P3 Tete



The Modern Times – “Misery”

Det er fristende å argumentere for at norsk lettbeint garagerock aldri har vært mer underholdende enn hva Tromsøbandet The Modern Times leverer på sin debut This Is The Modern Times. Sjekkpunktene er enkle: Liker du rock? Digger du humor? Setter du pris på en god fest? Er du klar for sommeren? Svarer du ja på alt er du fan.

Tete Lidbom, musikkprodusent og programleder for rockeprogrammet P3 Tete



Strange Hellos – “Monumental”

Popperlene kommer trillende fra supergruppa fra Bergen, og årsførste derfra lever skremmende godt opp til tittelen. For dette ér monumental, synthsterk og nostalgifremkallende frihetspop på sitt ypperste. Lykke til med å ha en dårlig dag hvis du tar denne til frokost.

Ruben Gran, programleder P3 Ruben



Lilyer – “I Was On Your Side”

Du har funnet LA-emigrerte Marte Solbakken bak både Elskling og Waters, men med denne duse og delikate melodibomba høres det ut som hun virkelig har kommet hjem. Dette er like mye lyden av sol i øynene som trøsten vi trenger i stummende mørke.

Ruben Gran, programleder P3 Ruben



Hold Fast – “Said & Done”

Selv om jeg digger alt fra den rocke-flørtende wah wah-introen til gjengvokalen og breakdownsa samt det ekstremt publikumsvennlige refrenget (som fester seg momentant), så er det jo en del blandede følelser knyttet til låta. «Said & Done» er nemlig Stavanger-punksa i Hold Fast sin siste utgivelse noensinne, etterfulgt av en turné og et avskjeds-show i hjembyen. Litt vemodig, men for ei låt å kaste inn håndkleet til!

Jørn Kaarstad, programleder P3 Jørn



Rytmeklubben – “Like that”

Dette er en skikkeleg delikat og smooth låt. Perfekt for late dagar og tidlege kveldar.

Frisk og deilig, spennande vokal.

Ronny Brede Aase, programleder P3 Morgen



Jadudah – “Messed Up”

Luke Faas – “Should’ve Seen It”

Mugisho – “Play With You”

Jeg elsker hvordan Mugisho høres så internasjonal ut. Dette er en perfekt blanding av en låt du kan høre på både på fest og når du chiller.

Niklas Baarli, programleder VRL



Funkin Matt – “Phoenix”

Dette er per nå Norger råeste housesound, “Phoenix” sitter like godt i bilen som på mainstage.

Wolfgang Wee, musikkprodusent og programleder



Sonny Alven – “Your Touch”

Lekkert og sommervennlig som alltid fra bergenseren med internasjonale produsent-skills.

Wolfgang Wee, musikkprodusent og programleder



Emilie Hollow – “Like I Love You”

Her spår jeg store muligheter for å nå bredt ut også utenfor Norge! Stjerneskuddet Emelie Hollow har skrevet denne bangeren sammen med svenske Dhani Lennevald (Lykke Li) og Carl Falk (Demi Lovato, One Direction, Nicki Minaj, Ariana Grande). Frekt lag, frekk låt og for en stemme! Må høres!

Mari Garås Monsson, P3 Musikk



Carl Louis ft Frøder – “Animals”

Låta til NRK-dokumentaren Innafor

Henrik Aspeflaten, P3 Skam



Spielbergs – “We are all going to die!”

For 10 år siden låt “alle” band som dette, men i 2017 fremstår indierocken til Oslobandet Spielbergs overrasende friskt. Kanskje fordi bandet vet så innmari godt hva de vil med sangene sine, som tilfellet er med “We are all going to die”. Suverent gitarøs! For folk som savner tida da …Trail of dead toppet festivalplakatene.

Mathias Nylenna, programleder VRL



Hajk – “Magazine”

Hajks debutplate blir fort en av årets mest spilte for min del, deres smarte pop sitter fra første tone. Like doser yacht rock og Brooklyn-indie møtes i et band som definitivt bør sees live. Et utrolig bra tilskudd i norsk bandflora!

Mathias Nylenna, programleder VRL



Jacob Ogawa – “All Your Love”

19-åringen fra Oslo har funnet den riktige balansen i uttrykket sitt og lagt seg midt mellom Mac Demarco og Connan Mockasin. Det er mykt, skeivt og fortryllende, der hviskefalsetten gynger over en gitarlyd som kan smelte smør.

Amund Grepperud, produsent P3 Ruben



Lars Vaular med Myra – “Ventet på deg”

Ingenting er bedre enn at etablerte norske artister får med seg nye talenter og løfter de frem. Denne gangen har Vaular sjøl håndplukket 21-år gamle Myra. Hun fremstår som en av de mest lovende rapperne fra Bergen på lenge. I nydelig symbiose med Vaular er dette et nydelig friskt pust. Dette lover godt! Perfekt låt når du vil traske rundt med god flyt på øret.

Vaular i fanget på ny kvinne: Les også låtanmeldesen her

Mari Garås Monsson, P3 Musikk



John Olav Nilsen & Nordsjøen – «Sjansen i havet»

Etter at John Olav Nilsen & Gjengen kastet inn årene i 2013, er det mange som har ventet på et nytt norskspråklig fremstøt fra Loddefjordens bejublede asfaltpoet. Med duoen Nordsjøen i ryggen utforsker han nye – eller strengt tatt gamle – soniske terrenger, nærmere bestemt det syntetiske britiske åttitallet. En av de mest vellykkede låtene på Nordsjøen er «Sjansen i havet», der en enkel og euforisk gitarindielåt får vinger av et rytmespor som er det (hittil) nærmeste vår mann har kommet house.

Synth, men sant: Les også anmeldelsen av Nordsjøen her

Marius Asp, musikkanmelder P3