Det står ikke på selvtilliten når Norges største rapper og r&b-crooner slår seg sammen for å skape vårens deiligste låt.

Forventningene var mildt sagt høye da det ble kjent at en av landets råeste rapartister, Lars Vaular, teamer up med fyren som har fått æren for å blåse nytt liv i norskspråklig r&b, Unge Ferrari. De har begge rukket å ta fatt på musikkåret 2017 med hvert sitt singelslipp i februar; rolige «Ventet på deg» med Myra og hyllesten «Ashanti».

«Panorama» smyger i gang med seige, orientalske strykere før Vaulars velkjente stemme etablerer låtas tilbakelente, deilige lydbilde preget av groovy basslinje og rytmer. Det er en miks av frisk og nostalgisk r&b-preg over det hele som gjør meg både varm og glad.

Gutta har et godt samspill med hverandre der ingen overdøver den andre, men heller skaper en samtale der Vaulars karakteristisk umiddelbare rapping utfylles av Ferraris vokalpartier. Man får også inntrykk av at de har hatt det gøy med å spille inn låta, spesielt mot slutten av låta, som nærmest høres improvisert ut.

Tekstlig handler det først og fremst om å være ung, nye livet og sin suksess, noe duoen ikke akkurat har manko på. De klarer likevel å balansere høy selvsikkerhet med en god dose uhøytidelighet med tekster som «Ka skjer, ka skjer/ung, varm og het, du vet kordan det e/ Du vet tjommi, kommer aldri til å dø», eller «Two white boys, alt e good, det e good shit/ Eg kan vise deg en utsikt».

Oppsummert: «Panorama» er en herlig, ukomplisert og sexy feelgood-låt med humoristiske linjer, som skapt for å nytes på hete sommerdager.

Yordana Lieng Jakobsen

Se hvor godt kjenner Unge Ferrari seg selv på internett da han gjestet P3 Christine:

Se Lars Vaular fremføre «Det ordner seg for pappa» live hos Ruben: