Savnet: Personlighet

Da Izabell gikk av med seieren i NRK P3s rapkonkurranse for jenter og utga debutsingelen «Ka Vet Du» i 2014, gikk det ikke lang tid før rogalendingen fra flere hold ble spådd som Norges neste hiphop-komet.

26-åringen har i flere år vært fremtredende i Stavangers hiphop-miljø med gruppa Kriminell Kunst og som medarrangør for hiphop-festivalen Xplosif, begge prosjekter i samarbeid med Tore Pang. Den nye låta «1000 tusenlapper» representerer dermed fortsettelsen på et langt samarbeid mellom de to rapperne.

«1000 tusenlapper» er en låt preget av insisterende bass, enkel synthlinje og en stor dose autotune. Tore Pang står med tungt produsert Stavanger-dialekt for syngingen i første del, før Izabell tar over vokalen i den r&b-aktige poplåta. Izabell beskriver låta selv som «tunnelmusikk», hvilket forsåvidt er passende i at både tekst og stemning er mørkt og suggerende.

Dessverre fremstår det hele som noe tamt og upersonlig, helt frem til bridgen mot slutten. Her i det siste minuttet tar energien seg opp, og Izabell viser omsider den kraftfulle og rå siden ved seg selv der hun fyrer av rim som «Oljebarn kjøpe Porche for ei ugelønn/ eg kaster 1000 lappar i en ønskebrønn».

Tekstlig har låta flere perler som «nei, har ikkje folk som snakke høgt me englar her/Trist som faen, eg e Ari Behn» avslutningsvis. Jeg savner likevel den særegne, tilbakelente og fengende rogalandsrapen man finner på låter som «Kontroll», «Ka Vet Du», «Syner» og «Andre Siå».

Yordana Lieng Jakobsen

