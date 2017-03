Se Sigrids eksklusive opptreden

Under fredagens by:Larm tok P3-Christine med seg radioprogrammet til Oslo sentrum for å servere publikum noe av den beste og mest aktuelle musikken akkurat nå. Den ferske bergenserrapperen Myra, popveteranen Gabrielle og stjerneskuddet Sigrid høstet stor gåsehudfaktor med sine nye singler og covertolkninger.

Sigrid har stått for en av de sterkeste debutene i verden for tida, med godt over 4 millioner streams på under en måned for sitt fyrverkeri av en singel «Don’t Kill My Vibe». Låten ble kåret til «hottest record in the world» hos BBC i februar, og entusiasmen bobler for Norges nye pophåp.

– Det beste jeg har lest om meg selv var P3-anmeldelsen som mente at opptredenen min nesten bikket over i Eurovison. Jeg elsker Eurovision og alt som er litt cheesy. Det er mitt favorittprogram, etter Skam, smiler Sigrid fornøyd hos Christine.

Anmelderne hyller 20-åringen etter at hun kicket by:Larm i gang med å fylle Rockefeller, og i publikummet stod blant annet Aurora.

Hun ga meg den her, sier Sigrid og viser frem en liten lykkeamulett.

– Jeg tror det er en ravn, og jeg heter jo Raabe til etternavn, som betyr ravn på tysk, så det var veldig gøy. Takk Aurora!

Sjekk ut bildene fra Sigrids opptreden hos Christine på by:Larm:

Video: Elise Vatsvåg og Alvin Santos Tjernshaugen

Bilder: Nicolay Woldsdal