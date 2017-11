Sigrid + Kygo = sant?

Den ferske P3 Gull-vinneren får anerkjennelse av gudfaren av tropisk house og svarer med å tolke «Kids In Love».

Forleden sa verdens mest kjente bergenser til P3morgen at han kunne tenke seg flere stjernesamarbeid. Selena Gomez, Ellie Goulding og U2 er blant artistene og band Kygo allerede har jobbet med.

– Bare å ringe

Christine Dancke fulgte opp utsagnet med å spørre hvilke norske artister han hadde valgt å samarbeide med: Rapper Store P og Sigrid var svarene.

Frieriet på nasjonal radio går ikke upåaktet hen hos en av de mest lovende vi har her på berget. Sigrid, som sanker lovord fra inn og -utland, forteller til Christine at Kygo og Store P bare må ringe for å samarbeide.

Hva var det som trigget deg til å covre Kygo? spør Christine.

– Jeg syns Kygo lager kul musikk. «Kids In Love» er veldig catchy, og da tenkte jeg hvordan vi kan gjøre låten på en helt annen måte enn originalen.

Se Sigrid tolke Kygos «Kids In Love» øverst og fremføre en nedstrippet versjon av hennes egen «Strangers» nederst.

Sigrid covret Kygo hos Christine. Foto: Anna Kristine Valderhaug, NRK P3

Utlandet bra, skryt fra Norge best

Sigrid, som vant Årets nykommer-prisen på P3 Gull, er for tiden er aktuell med singelen «Strangers», et spor som ble belønnet med toppscore av P3s anmelder. Det går veldig bra med artisten om dagen, med andre ord. Men det er skryt fra hjemlandet som varmer mest.

– Det treffer hardest når rosen kommer fra Norge. by:Larm på Rockefeller, støtten fra P3, det betyr mest. Det er nærmere og personlig. Og jeg startet jo med Urørt…

Alle låtene du har gitt ut har gått bra. De fleste av låtene dine blir spilt veldig mye. Får du prestasjonsangst av å gå i studio om dagen? lurer Christine på.

– Jeg tenker jo litt mer over det enn jeg gjorde før vi slapp «Don’t Kill My Vibe». Jeg lyver om jeg sier at jeg ikke kjenner litt på presset, men jeg lager fremdeles musikk jeg liker.

P3 Live: Sigrid – «Strangers»: