Skyhøyt nivå

Noen årstider har kommet og gått siden Emilie Nicolas var aktuell. Like I’m a Warrior fra 2014 manifesterte artistens betydelige talent og potensiale – hun viste allerede da at hun tilhører det øverste sjiktet blant landets aller beste popartister.

“Sky”, en låt påbegynt i 2015 som en bestilling til den forestående dokumentarserien Stemmene i hodet, som handler om tre unge personer med en schizofreni-diagnose, er altså hennes første låt ut siden nevnte album.

Det låter skikkelig bra. Dype, nesten calypso-aktige trommer, ambientsynth og et svært refrengparti møter hennes gjenkjennelige stemme og ord som speiler den vanskelige diagnosen.

«Sky» beviser – i likhet med Like I’m a Warrior – hva Nicolas er skikkelig rå på: Sjarmerende og mystisk popelektronika uten å ramle bort i det dunkleste hjørnet. Det er en øvelse det er godt gjort å mestre. Nicolas’ stemme og sans for melodi og detaljrikdom sammenlagt er nesten like behagelig som øyeblikket mellom våken tilstand og søvn.

Låten er en crisp og mektig popelektronisk perle og den minner oss på hvorfor Nicolas imponerte så veldig da vi først ble kjent med henne.

Ali Soufi