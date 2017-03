Sløtface hardt ut mot Trump på CNN

CNN tok en prat med Sløtface da Stavanger-bandet spilte på The SXSW Music Festival i Texas i helga. Haley Shea, Lasse Lokøy, Tor-Arne Vikingstad og Halvard Skeie Wiencke benyttet anledningen til å slå et slag for likestilling og sende et stikk til USAs president Donald Trump.

– Feminisme er ikke bare en kvinnesak. Menn må også ta del i kampen, spesielt i disse Trump-tider, uttalte bandet til det amerikanske nyhetselskapet.

Ble kontaktet av CNN

Under festivalen ønsket CNN å profilere band som var opptatte av politikk. Nyhetselskapet kontaktet Sløtface for å snakke om deres syn på feminisme, og hvordan bandet mente den nye administrasjonen til Trump påvirker kvinnesaker.

– Vi må le litt av det hele. Det er jo ikke veldig kontroversielt at et band som operer i den sjangeren vi gjør, sier at Trump representerer et forferdelig kvinnesyn som ikke kan forsvares på noen måte. Alle i bandet er uttalte feminister, sier frontfigur Haley, som akkurat har kommet seg hjem fra flyplassen og kjenner på jetlaget etter ti dager i USA.

Under valgkampen fikk Trump kraftig kritikk for en video fra 2005 hvor han blant annet skryter av hvordan beføler kvinner for å sjekke dem opp. Trump beklaget uttalelsene og sa at de ikke reflekterte den han er i dag. Selv om Sløtface presiserte i intervjuet med CNN at de hverken bor i USA eller er eksperter på amerikansk politikk, har de vært nødt til å tåle noen spark tilbake i diverse kommentarfelt.

Sløtface bruker gjerne musikken til å si hva de mener om kvinners stilling i samfunnet i dag. Bildet er fra by:Larm 2015. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

Taus Trump

– Noen kommer med kommentarer som «Hvem bryr seg om hva et band fra Norge mener om amerikansk politikk, de bor ikke her og har ikke stemmerett». Men jeg mener at alle som er opptatte av rasisme, kvinners rettigheter og andre viktige tema har en plikt om å uttale seg, sier Haley, som mener vi ikke kan sitte hjemme i Norge med skylapper for øynene og si at en mann som Trump aldri kunne blitt valgt til statsoverhode her.

– Den type kvinnesyn som Trump har, finnes over hele verden. Folk spør gjerne hvorfor musikere skal mene noe om politikk, men alle burde stå opp mot et slikt kvinnesyn, sier Haley.

CNN skriver at Det hvite hus ikke har svart på deres forespørsel om en kommentar.

Ønsker kjønnsnøytrale toalett

Også i musikken til Sløtface kommer deres engasjement for likestilling fram. Noen av låtene handler om kvinners situasjon i dag, og hvordan de har et ønske om at den skal endres.

– Vi håper at vi skal få en kultur der vi ikke blir definert ut ifra kjønnet vårt, sier Sløtface-vokalisten.

Etter å ha vært på bransjefestivalen i Texas har bandet blitt enda mer inspirert.

– Nå vil vi jobbe for å gjøre konsertene våre enda tryggere for folk, og vi ble veldig inspirert av PWR BTTM som har kjønnsnøytrale toalett på raideren (journ.anm. lista over hva artister vil ha tilgjengelig når de kommer til spillestedet) sin, slike ting kan vi bli flinkere til i Norge også, sier Haley.

Sløtface har ikke bare fått pratet politikk i løpet av dagene i Texas. I tillegg til å spille på den anerkjente bransjefestivalen, har de selv oppdaget ny musikk, hentet inspirasjon og snakket med musikkglade folk fra hele verden om norsk musikk.

– Det er kjekt at alle der borte snakker om norske artister som blant andre Sigrid og Chain Wallet. Det er gøy at Norge gjør det bra på en slik festival, sier Haley.