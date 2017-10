Spytter kalde flammer

UKAS URØRT: Kald Flamme la fotballkarrieren på hylla til fordel for hiphop. Nå har han fått Snow Boyz med på laget i låten «Deba Fint».

– Jeg var en skikkelig fotballgutt!

Ulrik Kierulf Haugland (20) trodde han aldri skulle slutte å spille fotball, men da han begynte med rap fikk musikken hovedfokuset. Nå har artisten fra Radøy, en øykommune i Hordaland, flyttet til Bergen. Her lever han sine studiedager i byen som er kjent for sitt hiphop-miljø.

– Jeg kan jo være en del av miljøet, men jeg kommer aldri til å være en Bergensrapper. Jeg kommer jo fra Radøy! sier Ukas Urørt, Kald Flamme.

Urørt mener: Gladgutten Kald Flamme setter Radøy på kartet med sterk inspirasjon fra fransk hiphop, og smitter det blide budskap som ingen andre. Gøy, fengende, avslappa og oppløftende samtidig, med gjestevers av Snow Boyz i toppform.

Kald mentalitet

– God musikk inspirerer meg. Jeg hørte på mye rap og likte det så godt at jeg tenkte : «Hvorfor ikke prøve selv?», sier Kald Flamme.

Det er ikke lenge siden han gikk fra å være vokalist i et indie-rockeband, til å satse på hiphop. Nå studerer han musikkvitenskap ved Universitetet i Bergen i tillegg til å bruke store deler av tiden på musikkarrieren under artistnavnet Kald Flamme; et navn som både beskriver musikken og han som artist.

– Kald mentalitet er det samme som å være positiv, avslappet og kul. Jeg blandet uttrykket med flammer, for jeg spytter fortsatt flammer selv om de er kalde. Jeg er jo en positiv og snill rapper, sier Kald Flamme.

Han formidler gjerne glade budskap gjennom låtene, noe som også er tilfellet i «Deba Fint» som han er Ukas Urørt med.

– «Deba Fint» er en forkortelse for «det er bare fint». Det er en gladlåt full av gode vibber som handler om å se positivt på ting! Uansett hva som skjer så ordner det seg til slutt.

Tidligere har han jobbet med artister som Makko Makeba og Larsiveli, og på «Deba fint» har han fått med seg rap-duoen Snow Boyz. De bidrar med både humor og sjarm i sine gjestevers.

– De var egentlig noen av de første jeg snakka med etter jeg slapp låten «På» i fjor høst. Vi har planlagt å samarbeide i nesten ett år, og «Deba Fint» var en låt jeg hadde lyst til å invitere de med på. Jeg synes det ble veldig bra, de leverte ti av ti!

Europeisk inspirasjon

– Jeg forstår ikke så mye av de franske tekstene, men jeg digger melodiene, sier Kald Flamme.

Både dansk og fransk rap har vært inspirasjonskilder for Kald Flamme, spesielt når det kommer til det melodiske. Bruk av fotballreferanser i tekstene er også noe Radøy-rapperen har latt seg inspirere av.

– I en del av det franske jeg hører på er det flere fotballreferanser, det er gaterap og i videoene går alle med fotballgensere. Det er noe jeg også har med i låtene mine. Det er jo veldig gøy å følge med på fotball og da er det også naturlig å ha det med i låtene. Fotball er en viktig del av livet mitt.

Da Vill Vill Vest gikk av stabelen for kort tid siden hadde han sin første sceneopptreden og sto på scenen sammen med Oslo-rapperen Ezzari. Til våren planlegger han å slippe ny musikk, og han ser ikke bort fra at en kan få oppleve Kald Flamme på scenen flere ganger.

– Jeg har stått masse på scenen med bandet jeg spilte med før, men det var første gang jeg sto på scenen som Kald Flamme. Det var veldig gøy og det var veldig god stemning! Det blir nok flere konserter fremover.

