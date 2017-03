Finalen er gratis og åpen for alle over 18 år.

LÜT

Tromsøguttene tok en rundtur i nabolaget for å overbevise folket om at nettopp LÜT fortjener å vinne Urørtfinalen. Ved hjelp av kreative sammenligninger som «LÜT er et nytt par med sokker» og «LÜT er som å ha pizza til middag når du trodde du skulle ha fisk», forsikrer bandet publikum om at de er snille gutter som fortjener deres stemme!