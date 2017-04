Sterkt norsk slipp til Findings

Findings går av stabelen 18. – 19. august og har allerede storheter som Galantis, Alan Walker, Matoma, Tiësto og Karpe Diem på programmet. Nå er også Cezinando, Julie Bergan, Ina Wroldsen og Sonny Alven klare.

For Cezinando blir konserten en ekstra nær opplevelse.

– Jeg bor jo på Bislett selv. Endelig får jeg brukt stadion til noe fornuftig. Untz, untz, untz, sier Cezinando.

Festival i endring

Musikksjef i P3, Mats Borch Bygge, syns festivalen gjør lurt i å åpne opp for andre uttrykk og sjangre dette året.

– Med dette grepet vil de kunne etablere seg som en bred festival uavhengig av EDM-trenden som har ridd oss de siste årene. Det er en spennende retning. Med mange norske navn på plakaten, viser de at de tør å satse lokalt. Så gjenstår det å se om de evner å bli et springbrett for mer uetablerte navn på sikt.

I fjor ble Cezinando både Urørtvinner, og «Årets nykommer» på P3 Gull. I januar fortsatte han suksessen med å bli «Årets tekstforfatter» på Spellemannprisen. Den nye singelen «Håper du har plass», har fått strålende kritikker og blitt ukas låt på P3.

Les også: Kjendisene hyller Cezinando sin nyeste låt

Julie Bergan har seilt opp som en av våre største popstjerner, og avsluttet et vellykket 2016 med oppvarming for Justin Bieber og nominasjoner til P3 Gull, før hun i januar ble nominert til Spellemannprisen. Med hits som «All Hours», «I Kinda Like It», «Arigato» og «Blackout» kan Bergan skilte med mer enn 100 millioner streams.

Ina Wroldsen er en av våre fremste låtskrivere og artister. I tillegg til å ha skrevet låter for artister som Demi Lovato, One Direction og Britney Spears, har hun gjort seg bemerket som artist med store hits med Findings-favoritter som Calvin Harris og Broiler.

Sonny Alven er siste tilskudd til bølgen av unge norske produsenter fra Bergen som vekker oppmerksomhet internasjonalt. Den Alven-produserte megahiten «Our Youth», hvor britiske Emmi er med på vokal, lå 21 uker på VG-listen. Alven har også opplevd stor suksess med singlene «Where Do We Go» og «Irregular Love».

Se Cezinando på P3 Gull: