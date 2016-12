Topp 7 norske musikksamarbeid

Artister som beriker hverandre, på tvers av sjanger og stil, er mye av grunnen til at norsk musikk står sterkere enn noen gang. På tampen av 2016 har vi vi samlet syv av årets høydepunkter.



Röyksopp feat. Susanne Sundfør – «Never Ever»

Röyksopp og Susanne Sundfør er en uimotståelig kombinasjon som sjelden trår feil. Singelen «Never Ever» er nok et bevis på nettopp dette. I høst skrev P3s musikkanmelder at «årets sommerflørt kom på overtid», og ga elektronikaduoen og Sundførs tredje samarbeid terningkast seks.

Men hva er grunnen til at Röyksopp + Susanne Sundfør = suksess?

– Kan vi si «talent»? Etter en beviselig mengde suksess – gjentatt over en viss tid, føler i hvertfall vi det er berettiget, sier Svein Berge og Torbjørn Brundtland.

Röyksopp vant P3-prisen under årets P3 Gull. Foto: Tom Øverlie, NRK P3.

De forteller videre at det handler om å gjøre det en har lyst til.

– Vi følger aldri gjeldende trender, men ønsker heller å skape. Denne tilnærmingen – i kombinasjon med vår iboende kompromissløshet og evne til innovasjon, resulterer derfor ofte i et særegent artistisk uttrykk. Til slutt – når denne prosessen er avsluttet, lener vi oss tilbake og observerer hvordan disse uttrykkene deretter plukkes opp og påvirker øvrigheten – dog noen år senere.

– Samarbeidet under låta «Never Ever» var som det alltid er når vi team’er opp; null takhøyde og en «all-in» tilnærming til det vi gjør – både i forhold til musikk, video og look forøvrig. Det gyldne prinsippet er at alle tre må være komfortable med det vi gjør, og at man må le mer enn man jobber. Er låtas tematikk mer krevende, kan disse forholdene endres, konkluderer Röyksopp-gutta.

Tomine Harket & Unge Ferrari – «Nostalgi 3millioner»

Da P3s musikkredaksjon skulle stemme frem årets årets beste låter toppet «Nostalgi 3millioner» hele sulamitten. Noe som ikke er så rart. Med EPen Hva Er Vi Nå // H.E.V.N. // klarer Tomine Harket og Stig «Unge Ferrari» J. Haugen noe få artister har klart før dem – å synge sexy om kjærlighetessorg på norsk.

– Vi elsket denne EPen før vi slapp den, men vi kunne jo ikke vite hva slags respons vi skulle få, sier Tomine. Det eneste jeg visste med sikkerhet var at et slikt type samarbeidsprosjekt aldri var blitt gjort tidligere. Noe jeg har savnet, egentlig. Derfor er det så fett å kunne være en av de første.

Unge Ferrari var heller ikke forberedt på braksuksessen den norskspråkelige duoen har hatt det siste året.



– Hver eneste konsert er som et kor der publikum synger med på hvert eneste ord. Det er veldig overveldende!

Tomine fortsetter:

– Under innspillingen av «Nostalgi 3millioner» satt vi og lekte med forskjellige beats, og snakket om at det minnet oss om musikken vi hørte på i ungdomstiden. Det var noe nostalgisk over det hele – og derav navnet. Vi ville gi den følelsen vi satt med til lytterne.

«Attitudeproblem» (P3 Remix)

Nesten en halv million har sett musikkvideoen der mennene er gravide, går med slør og sirkulerer rundt damene. Bendik, mindre kjent som Silje Halstensen, Stella Mwangi, Julie Bergan, Silvana Imam, Izabell og P3s egen Christine Dancke ble hyllet da de covret den femte singelen fra Osloduoens siste album «Heisann Montebello».

Tidenes første kvinnelige prisvinner av Spellemanns videokategori, Marie Kristiansen, sto for regien, og hun hadde klare tanker om konseptet da hun først hørte om ideen.



– Jeg ville lage en video med damer som fremstår som mer enn bare pene.

Julie Bergan digget å rap-debutere. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

Christine gjorde rap-comeback, mens Julie Bergan hadde sin rap-debut.

– Det var såååå fett! Noe av det beste jeg har vært med på! Det var så gøy å vise en litt annen side av meg som de fleste ikke hadde sett før. Nå venter jeg bare på at muligheten skal by seg igjen, så jeg kan få rappet litt mer.



– Det er altfor få samarbeid der en gjeng med jenter gjør noe sammen, så jeg er veldig glad for at jeg fikk være en del av dette. Alle involverte er så talentfulle på hver sin måte, og jeg blir utrolig inspirert av å henge rundt sånne damer, sier Bergan.

Philip Emilio – «Følsom» (Med Vinz og Unge Ferrari)

Norsk pop- og R&B har sjelden hørtes mer lekent ut. Med hjelp fra produsent Aksel «AxXe» Carlson og kameratene Vinz og Unge Ferrari lagde Philip Emilio sensommerens deiligste soundtrack med refrenget «Jeg er bare en følsom player».

– «Følsom» handler om å velge hvem man skal satse på når man liker flere på en gang – der alle gir deg forskjellige vibes man setter pris på, forteller Emilio.

Og samarbeidet med Vinz og Unge Ferrari var ikke tilfeldig.

Philip Emilio står bak et av årets fineste refrenger. Foto: Tom Øverlie, NRK P3



– Jeg vil at dette skulle være en av de tilfellene der man ikke bare snakket om det, men faktisk gjorde det.

Han og Unge Ferrari har allerede turnert og jobbet en del sammen i Nora Collective, og nå føltes det riktig å gjøre noe offisielt sammen, forteller Emilio.

– Med Vinz visste jeg at han var åpen for å gjøre noe sammen fra flere år tilbake, og jeg så på «Følsom» som en låt som kunne passe vårt samarbeid perfekt.

Hvorvidt Emilio har erfaring med å være en følsom player, svarer han følgende:

– Alle har jo sine perioder. Alle vet det og alle gjør det. Ingen vits å lyve

Matilda feat. OMVR – «Apologize»

Matilda tok i vår en ny musikalsk retning med låten «Ghost» som blant annet ble en av årets mest spilte sanger på P3 og nådde godt over en million streams. I høst varmet Matilda og OMVR oss med den nydelige duetten «Apologize», og mye av magien bak låta er nettopp hvor forskjellige stemmer artistene har.

– Omar har en helt egen klang i stemmen og synger på en helt annen måte enn meg, men det beste øyeblikket var da jeg skjønte at stemmene våres smeltet sammen akkurat sånn som jeg hadde håpet de skulle.

Og det skulle jo bare mangle at en av årets fineste låter får en av årets fineste videoer. «Skam»-skuespilleren Ruby Dagnall og Thea Sofie Loch Næss fra blant annet «Natt til 17.», har klart å gjenskape en periode i Matilda sitt liv på en naturlig og rørende måte i musikkvideoen til «Apologize».

– Låta er veldig basert på egne erfaringer, og det eneste jeg ville formidle var at det aldri er for sent. Du kan fortsatt si unnskyld.



CLMD feat. Astrid S – «Dust»

I januar gikk popprinsessen Astrid S og EDM-prinsen Martin Danielle sammen og lagde et stykke musikk som ga en etterlengtet følelse av lange sommernetter og null bekymringer. Etter brudd med kollega Carl Louis i 2014, overbeviser låta «Dust» om at CLMD fortsatt mestrer kunsten å få de aller tregeste ut på dansegulvet.

CLMD fikk stjernehjelp av Astrid S på låta «Dust». Foto: Mattis Folkestad, NRK P3

– Jeg ble først kjent med Astrid da hun var på en konsert jeg hadde for et par år siden, og så har jeg fulgt med på henne siden da. Jeg har alltid syntes at hun har hatt en rå stemme og et unikt låtskrivertalent.

Våren 2015 jobbet både Astrid og Danielle hver for seg sammen med Joakin Haukaas, bedre kjent som Kid Joki, og han mente at artistene ville passe perfekt sammen.

– Og jeg var ikke uenig, smiler Danielle.

Samarbeidet var preget av hastverk og lite tid.

– Både Astrid og jeg var veldig travle rundt tiden vi jobbet med dette, så det var vel teknologien, nærmere bestemt FaceTime, som gjorde denne låten.

Med godt over 12 millioner streams på Spotify håper vi at samarbeidet frister til gjentakelse.

Snow Boyz feat. Chirag & Arif – «42» (REMIX)

På tampen av 2016 var Snow Boyz’ «42» den låta de aller kuleste gutta i klassen la sin elsk på. Dette resulterte i en viral trend og absurd mange remixer. Det hele toppet seg med en «42»-remix av ingen andre ringere enn Arif og Chirag fra Karpe Diem.

Sammen utgjør Snow Boyz, Chirag og Arif et stjernelag. Foto: Tom Øverlie, NRK P3



– Det er ikke noe hemmelighet at jeg er en veldig stor fan av Snow Boyz, forteller Arif.

Snow Boyz består av brødreparet Rafael og Paulo Domingos, alias Baby Marley og $k!p. De er kanskje kjent for noen som tidligere semifinalister i Norste Talenter i 2011, men det er først i senere tid at de for alvor har havnet i søkelyset til den norske rapscenen. Sammen har de utviklet en unik ufiltrert stil, inspirert av «trap- og afrobeat».

Og grunnen til samarbeidet var ganske åpenbar, ifølge Snow Boyz.

– Chirag er Norges største rapper, hvem vil liksom ikke samarbeide med han? Det var gode vibber hele veien, og Raggen spurte flere ganger om vi var fornøyde med verset hans osv. Han trengte ikke å spørre en gang, ha ga oss et vers liksom!

Gutta forteller at de først innså hvor stort det var å få samarbeide med dem etter at de dro.



– Vi har faktisk fått oppfylt en del av drømmen vår ved å hoppe på tracken med Arif og Chirag. De er våre gudfedre!