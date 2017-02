Trippel Grammyvinner til Øyafestivalen

Den 23 år gamle Chicago-rapperen spiller på Øyafestivalen onsdag 9. august – samme dag som både Lana del Rey og Young Thug. Festivalen i Tøyenparken går fra 8.-12. august, og har allerede satt store navn som MØ, The xx, Pixies, Vince Staples og Cashmere Cat.

Chance the Rapper vant tre priser under den 59ende Grammyutdelingen, som fant sted i natt:

Best New Artist

Best Rap Album for Coloring Book

Best Rap Performance for «No Problem» ft 2 Chainz & Lil Wayne

Wonder the Boy avbildet hos Christine. Foto: NRK P3

Chance the Rapper baner vei

Den unge raphåpet Wonder the Boy, som ble kåret til Ukas Urørt med påfølgende opptreden hos Christine og Ruben på P3, mener Chance the Rapper skiller seg ut i raplandskapet og har banet vei for nykommere i bransjen.

– Han lærte meg nye måter man kan tilnærme seg en musikkarriere. For to år siden var det nesten utenkelig at en usignert rapper, som ga ut all musikken sin gratis, skulle vinne tre Grammypriser. Etter Coloring Book var det nesten unison enighet om at han fortjente prisene. Det er sykt.

Han mener også at Chicago-artisten er «en positiv kraft i et ellers ofte mørkt landskap».

– For meg er Chance en positiv kraft i et ellers ofte mørkt landskap. Han rapper om kjærlighet og optimisme, noe som blir mer og mer nødvendig nå for tiden. Musikken hans er selvtillit uten skryt, fortsetter rapperen.

Se videoen til «No Problem» her:

Nytt av året er at Grammykomiteen har endret nominasjonsreglene, slik at også utgivelser som kun er tilgjengelig på strømmetjenester kan nomineres. Miksteipen Coloring Book ble med det den første strømmeekslusive platen som vant Grammypris. Et opprop på Change.org i mai samlet 40.000 underskrifter for å endre reglene, nettopp på grunn av Coloring Book. Mange har spekulert i at regelendringene, som kom en måned etter plateslippet, var en direkte konsekvens av platens enorme suksess, men juryen har avkreftet dette.

Norsk produksjonshjelp

Lido har produsert to låter på Chance the Rappers siste plate. Her fra Spellemannprisen 2013. Foto: Katrine Opdahl, NRK P3

Haugesund-produsenten Lido har produsert to låter på Coloring Book: «Same Drugs» og «Angels». Lido er i godt selskap på miksteipen, hvor Chance har samarbeidet med blant andre Kanye West, Justin Bieber og Anderson .Paak — og Lido uttalte til Vice at samarbeidet føltes som en jam.

– Chance jobber på en veldig inspirerende og sjenerøs måte. Han samarbeider med folk på en utrolig måte, og inkluderer mange kreative hoder i alle prosjektene sine.

