Vaular i fanget på ny kvinne

Det er ikke lenge siden bergenseren Myra kom med sin aller første singel ”Hold An”. For tiden er hun en av Norges mest spennende artister, og skal allerede i mars spille på årets by:Larm. 21-åringen har vært så heldig å få lage låt med Lars Vaular – eller, er det Lars Vaular som er så heldig å få lage låt med Myra?

Lars Vaular har en unik evne til å låte tilbakelent, men likevel tilstede i lydbildet – noe Myra også behersker meget bra. Overgangene fra Vaular til Myra flyter mykt og balansert – det er forutsigbart, på den gode måten.

Rolige ”Ventet på deg” er ikke som de typiske Vaular-hitene (”Rett opp og ned” og ”Stripar”), men et bevis på at han fortsatt eksperimenterer med forskjellige sjangre uten å miste seg selv. Det kan tidvis oppleves noe monotont, men dette veies fort opp med velprodusert melodi og smakfull tekst. ”Alt bare trosser mitt vingespenn, ute og flyr prøver å finne frem”.

Han er utvilsomt en av Norges beste låtskrivere, det er også tydelig i denne låten.

Jeg hadde forventet at Lars Vaular var litt mer med, men det gjør forsåvidt ikke så mye når Myra beriker låten med sin særegne, behagelige måte å rappe på. ”Lars har vist meg vei til fortet, han sa hold det oppe for meg. Så eg måtte ut av dvalen, han har ventet oppe på meg.” – Vaular var lur da han valgte å ta med denne dama, for hun er rå.

Aliese Isungset Agbota

