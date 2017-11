OnklP er vinneren av P3-prisen

Historiens femte P3 Gull er over, og OnklP tar med seg den gjeveste prisen hjem. Sjekk ut alle vinnerne her.

Årets utgave av P3 Gull er ved veis ende, og under taket til Skur 13 i Oslo var publikum og tv-seerne vitne til en storslått hyllest til norsk musikk. Men kveldens hovedpersoner var selve vinnerne: Karpe Diem, Sigrid, Cezinando, og ikke minst OnklP.

– Gratulerer til meg!

Sammen med Jaa9, Dirty Oppland og «Slekta» har OnklP siden første singel kom i 2003 vært en prominent skikkelse i musikknorge. Han ble tatt i mot til trampeklapp og jubel av blant annet Jaa9 og Slekta.

– Dette er den aller feteste, er det ikke det? spurte OnklP publikum fra scena, og legger ikke skjul på at han ble tatt på senga.

– Tusen takk, dette er det sykeste. Wow, gratulerer til meg!

Bak scenen forteller han at han trodde han kun skulle være gjest på årets P3 Gull.

– Jeg skulle bare på P3 Gull og kose meg og ta noen pils, så vinner jeg den gjeveste prisen, forteller OnklP og legger til:

– Fy søren! Klarer ikke å gi noe bedre svar nå, er helt i tåka. Er så glad.

Vant Årets live igjen

Karpe Diem fikk en god klem av Christine Dancke og Lars Vaular da de fikk kveldens første pris: Årets live. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

For andre år på rad tar Karpe Diem med seg prisen for Årets live hjem. Etter at «Heisann Montebello»-prosjektet ble iverksatt 2015, kulminerte det hele med tre konserter i Oslo Spektrum i år, hvor det ikke lå én eneste billett igjen etter at slusene ble åpnet.

Gjennom et hav av rosa konfetti gikk de med crew på slep jublende opp mot scenen, med Magdi som grep mikrofonen.

– Tusen takk til alle som står og jobber foran, bak, ved siden av scena. Tusen takk til alle som rydder etter konserten, og ikke minst tusen takk til alle som kommer på konserten. Jeg tør å påstå at vi har det minst homogene og mest forberedte og dedikerte publikumet i Norge. Tusen, tusen, tusen takk, sa han glisende fra scena, som erklærte at han skulle fortsette å snakke til han ble kastet av scenen.

Bak scenen forteller de at det ganske enkelt føles utrolig bra.

– Det er ganske drøyt å vinne. Det er ikke en norsk tradisjon å vinne flere år på rad, sier Magdi.

Blir det hattrick neste år?

– Nei, det går ikke. Da skal vi ikke spille noen konserter, forteller Chirag.

Ble Årets nykommer etter jubelår

Sigrid kan dra hjem fra P3 Gull 2017 med prisen for Årets nykommer. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

«Don’t Kill My Vibe» ble en eventyrlig start på Sigrids popkarriere. Siden låten kom ut tidlig i år har hun opplevd suksess nasjonalt og internasjonalt. I kveld får hun prisen for Årets nykommer.

– Å herregud, dette er helt sykt, herregud!, roper Sigrid fra en oppblåsbar svane på scenen, rett etter å ha blitt overrasket og ført til scenen av John Arne Riise.

– Takk til alle som hører på, bandet mitt, teamet mitt, dette er helt fantastisk.

Han står bak Årets låt

Cezinandos «Håper Du Har Plass» var med på å åpne årets P3 Gull. Pris for Årets låt fikk han senere Foto: Tom Øverlie, NRK P3

I fjor ble han kåret til både Årets Urørt og Årets nykommer. I kveld har Cezinando vunnet prisen for Årets låt med «Håper du har plass»; en låt som ikke bare har vært en sterk hit her til lands, men som etter «Skam» også har vunnet utenlandske fans, selv om de ikke kan et knyst norsk.

– Jeg vet at det er folk der ute som har en et spesielt forhold til sangen – som har tattovert låten og sånt – og jeg vil at de skal vite at sangen er ekstra spesiell for meg også, og har gitt meg ekstra selvtillit som artist, sa Cezinando fra scenen.

Dette var årets nominerte:

ÅRETS LIVEARTIST

Gabrielle

Karpe Diem – VINNER

Kjartan Lauritzen

Sigrid

LÜT

ÅRETS NYKOMMER

Hkeem

Sigrid -VINNER

Kjartan Lauritzen

Amanda Delara

Linda Vidala

ÅRETS LÅT

Linda Vidala og KingSkurkOne – «Bængshot»

Sigrid – «Don’t Kill my Vibe»

Arif – «Alene»

Hkeem og Temur – «Fy faen»

Cezinando – «Håper du har plass» – VINNER

P3-PRISEN

OnklP

Slik avgjøres det: Årets live og Årets låt stemmes på av publikum. Prisen for Årets nykommer og P3-prisen avgjøres av en jury. Sistnevnte har ingen nominerte på forhånd.