Rundt og rundt og rundt med Ronny

Sondre Justad har fått rosa vippeextensions, i tillegg har han klina til (bokstavelig talt) med Vida Lill og Ronny. Og Niklas? Han har badet i havnebassenget på Solsiden. Det har med andre ord vært et innholdsrikt døgn! 😘 🐬

Men alt fjaset og tullet i P3aksjonen er til inntekt for en veldig viktig sak, skolegang for barn i krigsherjede land.

I den anledning kom Lilas på besøk. Hun kom som flykting fra Syria til Norge for fem år siden og har gått på videregående skole i Norge. Hun er veldig takknemlig for muligheten til utdanning, noe mange hun kjenner i Syria ikke har fått.

Auksjonerte bort låt

Gjesteprogramleder Sondre Justad auksjonerte bort en spesiallaget låt. Aud Jane og vennegjengen hennes vant auksjonen som endte på 11.000 kroner. De ville ha en nostalgisk låt som skulle handle om den fantastiske kvelden i Lakselv for noen år siden. 🎶

Justad var selv der den kvelden. Vennegjengen det er snakk om hadde nemlig et ønske om å lage festival og inviterte 400 av sine «nærmeste venner» til fest.

😎 Fest med Matoma 😎

Like etter at Maria Stavang (Piateed) tok over gjesteprogramlederstolen, kom det enda et storfint besøk; Matoma stakk innom for å holde et eksklusivt DJ-set! Det ble utrolig god stemning i studio, og Vida Lill og Piateed ledet an dansering foran studio. 💃

❤️ Ekte kjærlighet ❤️

Mens Matoma lagde liv på Solsiden, fullførte Tuva de siste åtte kilometerne for Ronny. Ronny skulle nemlig jogge én kilometer per 10.000 kroner som kom inn. Innsamlingssummen var på 2.745.000 da kronerullinga starta, og da antall kilometer skulle avgjøres var summen blitt hele 2.930.054.

1,8 mil ble hardt, og etter én mil tok Tuva over stafettpinnen. 🏃‍♀️ 🙌

Tuva og Ronny var rimelig slitne etter å ha fullført til sammen 1,8 mil. Foto: Tom Øverlie/NRK P3

💇 En ny Vida Lill 💇

Programledergjengens nykommer, Vida Lill, har virkelig fått gjennomgå denne auksjonen. Ikke bare har hun bada i fiskeslo og drukket en smoothie full av matrester – hun har også fått en flunkende ny sveis.

Og denne var det selvfølgelig P3s trofaste følgere som fikk bestemme. Skulle det bli bollesveis, millitærsveis eller regnbue-dreads?

