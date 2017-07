Da er vi i gang. Endelig! Sesongpremieren av Game of Thrones er langt fra noen skuffelse, og vi har samlet de beste øyeblikkene fra første episode.

Har du ikke sett episoden ennå? Da bør du vente med å lese denne saken for å unngå spoilere. Les heller vår anmeldelse av episoden – helt fri for avslørelser.

Trenger du en liten oppfriskning før du starter på den sjuende sesongen av Game of Thrones? Her er alt du trenger å vite før du trykker play.

Her er våre høydepunkt fra sesongpremieren:

Hevnen er søt

Allerede før tonene til den velkjente introen får sin tilmålte tid, smeller det. Arya Stark jobber seg videre nedover lista si, og hun jobber effektivt. Episodens første høydepunkt er når Arya tar av seg maska etter å ha drept hele Frey-klanen. «Leave one wolf alive and the sheep are never safe».

Frysninger

Er det noe vi er helt sikre på etter å ha sett første episode, er det at winter is coming. Det går kaldt nedover ryggen når «white walker-kjempen» dukker opp på skjermen.

Girl power

Lyanna Mormont leverer igjen. Denne jenta har mer mot en alle lords’a i nord til sammen: «I don’t need your permission to defend the North». Det er ingen tvil om at også Brienne of Tarth er imponert over den unge og modige ladyen.

Rådgiver Sansa

Sansa Stark mangler ikke bein i nesa hun heller. Hun prøver å få Jon Snow til å høre på henne. Hva er det som er så ille med å ta råd fra henne? Sansa har jo tross alt fått et ganske godt innblikk i hvor jævlige folk i Westeros kan være.

Den b*#%en er gal

Cersei Lannister har ikke akkurat blitt mindre maktsyk. Ansiktet til Jamie Lannister når han begynner å forstå hvor gal Cersei er, er ubetalelig.

Sjarmør

Euron Greyjoy er herlig nonchalant og arrogant når han har audiens hos Cersei. «I have a thousand ships and two good hands». Euron og Cersei er jo det perfekte par – dette er et giftemål vi kan heie på!

Møkkajobb

Det er ikke bare Sam som brekker seg når vi besøker han i Citadel. Selv om vi ble ganske kvalme av 💩- tiss- og suppe-remixen, er hele sekvensen med Samwell Tarly et høydepunkt. Mer Samwise, øhm Samwell, i monitor!

Flørtepus

Ansiktsuttrykket til Kristofer Hivju aka Tormund når han ser Brienne trene med Podrick Payne, er et selvskrevent høydepunkt. ❤️ Briemund ❤️

Latter, vin og sang

Et fint øyeblikk er når Arya ler for første gang på… Når så vi henne le skikkelig sist? Etter den åpningsscenen, fortjener hun iallfall en pause i bakken, litt grilla kanin, bjørnebærvin og latter rundt leirbålet.

LOL

La oss ta en liten pause fra alle disse fantastiske øyeblikkene for å vie litt plass til episodens kleineste. Ed Sheeran synger for gutta sine rundt leirbålet. Vi sier ikke mer, og går videre.

Drager over Dragonstone

Et av de sterkeste øyeblikkene er når dragene flyr over Dragonstone. Endelig er det drager ved Targaryens høysete i Westeros igjen! Noen flere som fikk klump i halsen eller? 🐉

Skal vi begynne?

Vårt siste favorittøyeblikk er episodens helt siste scene. Daenerys Targaryen er endelig hjemme. Hun ser på slottet til sine forfedre, lar hendene gli over «strategi-bordet» før hun spør «shall we begin?» Vi svarer gjerne, vi: «Yes, please!!»