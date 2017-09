Tidligere pressetalsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, var den store overraskelsen under åpningstalen på årets Emmy-utdeling.

Han dukket opp for å gi en vurdering av publikumsstørrelsen på årets show.

– Dette vil være det største publikummet som har sett på Emmy-utdelingen. Punktum, sa Spicer til massiv latter fra salen.

Og med det gjorde han narr av kontroversene han selv var med å skape rundt publikumsantallet på Donald Trumps innsettelsesseremoni. Spicer, sammen med Donald Trump, angrep da media for å ikke rapportere stort nok publikumstall, og hevdet det var rekordmange som så innsettelsen – noe blant annet nyhetsbyrået Reuters tilbakeviste.

Emmy-vert Stephen Colbert fulgte opp med å ta sikte på egoet til den amerikanske presidenten.

– Dette beroliger virkelig mitt skjøre ego, sa Colbert fra scenen.

LES OGSÅ: Trump angriper media

Stephen Colbert lot Trumps manglende Emmy-pris bli et tema for kvelden. (Foto: NTBScanpix, Chris Pizzello/Invision/AP)

Trump fikk tyn for Emmy-kritikk

President Donald Trump fikk også gjennomgå for sin manglende suksess på Emmy-fronten. Hans show The Apprentice var nominert til Emmy tre år på rad, men vant ikke.

Dette har tydeligvis gått inn på den seiersvante Trump, og han har tidligere kritisert Emmy for at han ikke fikk pris. Blant annet skjedde det i en valgkampduell med Hillary Clinton. Dette klippet ble spilt av til stor latter fra salen. Og Colbert fulgte opp:

– I motsetning til presidentskapet så går Emmy-prisene til den som får flest stemmer.

Også Alec Baldwin, som vant Emmy for blant annet sine Trump-parodier for Saturday Night Live, ga et lite stikk til Trumps Emmy-kompleks.

– Her er din Emmy Mr. president, sa skuespilleren i sin takketale