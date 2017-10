Elias og Storegaps hemmelighet er et passe mystisk og morsomt filmeventyr.

Dette er en film som er myntet på barna, men gjennom gode stemmeskuespillere som blant andre Henriette Steenstrup, Samsaya, Svein Roger Karlsen og Maria Blokhus, så er det nok humor og lunhet til å underholde foreldrene også.

Det er et enkelt, men effektivt krimplott som lager spenningen for Elias og vennene denne gangen, noe som sørger for at det aldri blir kjedelig på sjøen. Og filmen krydres godt med kjendisbesøk fra Marcus & Martinus i båtversjon, skateboardrelaterbare båttriks og en gjennomgående fiskevits.

Elias finner etter hvert tonen med storbybåten Stella. (Foto: SF Norge)

Storbyskurker i natten

Denne gangen må Elias til storbyen for å hjelpe til. Etter en heltedåd under en høststorm, blir han headhuntet som den nye redningsskøyten i Storhavn.

Det resulterer i berømmelse, nye utfordringer og en smak av byens fristelser, men det fører også til venneforsømmelse, tjenesteforsømmelse og helt nye farer å forholde seg til.

Men når Elias kommer på sporet av noen skumle storbyskurker som bruker lasterommene sine til lyssky transport, får han en sjanse til å redde både gamle vennskap og nye venner.

Marcus & Martinus dukker opp i båtversjon. (Foto: SF Norge)

Stemmene gir liv og sjarm

Elias og Storegaps hemmelighet er en enkel og god krimfortelling med tematiske tråder om miljøvern og utfordringene med å balansere sine vennskap.

Handlingen er ikke spesielt fantasirik, men regissør Simen Alsvik har satt opp en solid detektivhistorie som gjør at han kan la et fengende og rikt rollegalleri få utfolde seg på bølgene blå.

Rundt Elias er det mange typer som gir både humor (Klæbb og Klure) og handlekraft (Helinor og Duppe), og på skurkesiden leverer Våghals en kompleks figur som treffer godt med flere av sine lag. Her er det bare å rose stemmeskuespillerne for å virkelig gi personlighet til havneinnbyggerne.

Filmen blir kanskje litt for kul for sitt eget beste med Ravi (under artistnavnet «Racer») som rapper om «Lille Bondebåt». En låt som muligens treffer bedre i kategorien «hva voksne tror barn synes er kult» enn hos filmens kjernepublikum.

Men Elias og Storegaps hemmelighet skyller raskt av seg de litt for åpenbare publikumsfrieriene og flyter godt på sjarm og fortellerglede.