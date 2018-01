Det er 20 år siden den aller første sendinga til «Filmpolitiet» på NRK P3. Ja, TJUE ÅR! Det er helt utrolig. Bare National Rap Show har gått lengre på kanalen.

11. januar 1998 klokken 13.03 trykket jeg nervøst på startknappen i studio K22 på Tyholt i Trondheim, klar for det første av det som skulle vise seg å bli over 1000 programmer, and counting!

Birger Vestmo sender fra studio K22 på Tyholt i Trondheim i 1998. (Foto: Privat)

Ingen premierer den første uka

Dette er altså lenge siden. Pierce Brosnan var fremdeles James Bond. Frank Sinatra levde fortsatt. Stanley Kubrick hadde ennå ikke sluppet sin siste film.

Det var før Kill Bill, før Gladiatoren, før Star Wars-prequelene. Det var før American Pie-, Fast and Furious-, Harry Potter– og The Avengers-filmene. Det var før Detektor gjorde norsk film kult igjen. Og det var før Hotel Cæsar begynte på TV2.

Det var selvsagt ingen norgespremierer på kino i programmets første uke, det var kanskje litt roligere forhold på kinomarkedet på den tiden. Eneste film som ble anmeldt, var derfor den DVD-aktuelle Beavis and Butt-Head Do America.

Ubrukt promobilde av Birger Vestmo fra 1998. Bekledningen består blant annet av en filmrull. (Foto: Cathrine Dillner Hagen)

Innholdet i den første sendinga

Ellers ga Guttorm Andreasen en engasjert oversikt over filmer som skulle komme i løpet av årets første måneder, som Erik Gustavsons Weekend, Harald Zwarts debutfilm Hamilton, James Camerons Titanic, Wes Cravens Scream 2, Paul Verhoevens Starship Troopers og Paul Thomas Andersons Boogie Nights.

Gunhild Dahlberg spurte folk på gata hva som var de skumleste filmene de hadde sett (de svarte Children of the Corn, Candyman, Fuglene, Cape Fear, The Shining og Haisommer).

Selv ga jeg lytterne en oversikt av Alien-filmene, en uke før premieren på den fjerde, Alien: Oppstandelsen, som Mikal Olsen Lerøen for øvrig leverte en herlig, stemningsfull anmeldelse av.

I innslaget Filmnytt kunne jeg formidle ryktene om at Independence Day skulle få en oppfølger (det tok 18 år). At Quentin Tarantino skulle til Broadway for å spille i stykket Wait Until Dark. At Dalai Lama skulle ha felt tårer da han fikk opplest manuset til Martin Scorseses Kundun.

At Karin Julsruds Blodige engler skulle starte innspillingen til uka med Reidar Sørensen i hovedrollen og at ekteparet Tom Cruise og Nicole Kidman skulle spille sammen for fjerde gang i en nyinnspilling av filmen I Married a Witch (det skjedde aldri).

Filmpolitiet anno 2011! Fra venstre: Rune Håkonsen, Torfinn Borkhus, Birger Vestmo og Marte Hedenstad. (Foto: NRK)

For brutalt for P3-sjefene

Jeg hadde segmentet Helgas voldsscene med lyd fra Predator. Etter at jeg fulgte opp med torturlyder fra Dødelig våpen i den påfølgende sendinga, fikk jeg kjeft av mine 1998-sjefer. De syntes dette ble for brutalt for vevre lyttere, slik at jeg siden måtte kutte innslaget.

Etter debutsendinga rensket jeg studio for alle papirer og notater og tok dem med meg hjem, av frykt for at noen skulle finne dem og oppdage at jeg egentlig ikke ante hva jeg drev på med.

Siden har det gått bedre og bedre, og nå er det morsommere enn noen gang, mye takket være mine fantastiske kollegaer Marte Hedenstad og Sigurd Vik! Våre anmeldelser av film, spill og serier brukes av de fleste NRK-kanalene, de leses godt på NRK.no og Filmpolitiet er en av NRKs mest populære podkaster.

Sigurd Vik, Marte Hedenstad og Kristofer Hivju før innspillingen av Filmpolitiets Game of Thrones-podkast på Work-Work i Trondheim i juli 2017. (Foto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3).

Takk og pris at vi får lov til å holde på med dette! Vi gleder oss til å komme på jobb hver dag for å kunne nerde, diskutere og formidle filmglede og entusiasme. Gratulerer med dagen til oss!

(Du kan fremdeles høre Filmpolitiet hver fredag kl 10-12 på P3! Hva synes du om oss? Ris og ros kan avleveres i kommentarfeltet!)