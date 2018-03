5 ting som må skje på Oscar-utdelingen

Call Me by Your Name er vår favoritt

Det oppstår en sommerforelskelse mellom Elio (Timothée Chalamet) og Oliver (Armie Hammer) i «Call Me By Your Name». (Foto: United International Pictures)

Det er et uvanlig jevnt år i den prestisjetunge kategorien for beste film.

Kun syv av de ni nominerte har kommet til Norge, så her må vi med en gang informere om at vi ikke ennå har fått sett Lady Bird og Phantom Thread.

Men av de syv vi har sett, så er det en film vi i redaksjonen var skjønt enige om at var den som hadde grepet oss mest og gitt oss en av de varmeste kjærlighetshistoriene vi har sett på lenge.

ANMELDELSE: Call Me By Your Name

Call Me by Your Name er tvers gjennom skjønn film full av stemningsfulle scener, fantastiske rollefigurer, nydelig musikk og en nerve som holder seg tvers gjennom den Italienske sommeren.

Men vi tror dessverre ikke vår favoritt kommer til å vinne.

De store forhåndsfavorittene er eventyrlige The Shape of Water og den hjerteskjærende Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Med Get Out som en mulig overraskelse.

Alle de tre er glimrende filmer, og verdige vinnere. Det er forresten flere av de andre nominerte også. The Post traff meget godt her i gården. Men hvis vi skulle bestemt med hjertet, så hadde gullmannen gått til Luca Guadagninos varme kjærlighetshistorie.

Blade Runner 2049 må få med seg et par av de tekniske prisene

Los Angeles anno 2049 er et kaotisk, overbefolket og forurenset monster av en by. (Foto: United International Pictures)

Med 5 nominasjoner, blant annet for beste visuelle effekter, beste foto og beste produksjonsdesign, så mener vi at Blade Runner 2049, må få minst en Oscar (og gjerne flere) for sin gjennomførte stil og visuelle prakt.

Det skulle noe til å matche den originale Blade Runner i visualitet og originalitet, men regissør Denis Villeneuve og hans flinke kolleger klarte det.

ANMELDELSE: Blade Runner 2049 – mektig og majestetisk

Dette er mektig og majestetisk science fiction. Kulissene er storslagne og stilsikre og måten visuelle løsninger griper inn i handlingen på er imponerende.

Vi mente Blade Runner 2049 var fjorårets beste film, og vi håper den kan bli belønnet med heder og ære i natt.

Vi heier på Sverige

Ruben Östlunds «The Square» vant Gullpalmen i Cannes. (Foto: Festival de Cannes)

OL er kanskje over, men vi unner oss likevel litt skandinavisk forbrødring foran TV-skjermen i natt.

Vi hadde gode håp om norske bidrag til årets Oscar. Komponist Ola Fløttum var nær en nominasjon for sin filmmusikk til Thelma. Det samme var Marit Bake-Riises kortdokumentar Kayayo. Men dessverre sto de ikke på listen da de nominerte ble offentliggjort i januar.

ANMELDELSE: The Square – til tider hysterisk morsom

Men det gjorde den svenske filmen The Square. Ruben Östlunds film, som også vant Gullpalmen i Cannes i fjor, er nominert i kategorien for beste fremmedspråklige film, og vi krysser jo fingrene både gule og blå for at den vinner.

Dette er også det nærmeste vi kommer et «Heia Norge» under årets Oscar-utdeling. Gunhild Enger er medansvarlig for castingarbeidet på The Square, så da kan man jo tøye strikken og si at filmen er bitte litt norsk også.

Svenskene får konkurranse fra A Fantastic Woman (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Russland) og On Body And Soul (Ungarn).

Matt Damon-vitsingen bør være tipp topp

Matt Damon har en lang feide gående med Oscar-vert Jimmy Kimmel. Bildet er hentet fra filmen Downsizing. (Foto: United International Pictures)

«Smooth move dumbass».

Det var en av punchlinene under fjorårets Oscar-show, da Jimmy Kimmel tok sin langvarige tullekonflikt med Matt Damon med seg inn i prisutdelingen.

Damon fikk blant annet tyn for å ha spilt i hovedrollen i den ganske middelmådige actionfilmen The Great Wall.

ANMELDELSE: The Great Wall – Det beste med filmen er muren

Det var en av flere vitser på Damons bekostning, og alle var joviale og småmorsomme. Men når Kimmel nå får muligheten til å tre inn i det celebre selskap av Oscar-verter som får gjenta hovedrollen to år på rad, så forventer vi at han skjerper seg og leverer Oscar-verdig dissing på Damon-fronten.

Vi må forbi halvsensurerte «Fucking Ben Affleck«-videoer, avbrytelser og eplekjekke fornærmelser. I år vil vi se haker som faller, lattertårer som triller og kinn som rødmer – kom igjen Jimmy og Matt, ta feiden til et nytt nivå!

90-årsdagen må feires med stil

Titanic er filmen som både har blitt nominert i flest kategorier (17) og vunnet flest priser (11). Jack (Leonardo DiCaprio) og Rose (Kate Winslet) må gjerne komme glidende inn for å feire 90-åringen. (Foto: 20th Century Fox).

Verdens største prisutdeling for film feirer altså 90 år i år, og vi håper på et festshow som er et Hollywood-jubileum verdig.

Vi vil se Leo og Kate gjenskape Titanic-scenen, vi vil se Jack Nicholson (mest nominerte mannlige skuespiller) og Meryl Streep (mest nominerte kvinnelige skuespiller) danse wienervals mellom stolradene og vi vil se Aragorn (Atter en konge vant alle 11 prisen den var nominert til) sprette ut av en gigantisk bløtkake og storme mot publikum!

ANMELDELSE: Titanic – storslagen film!

Oscar-historien er full av gylne øyeblikk, og det hadde vært stas med et show som tok noen nostalgiske blikk bakover og klarte å gi oss en smak av Hollywoods prakt.

Vi har allerede fått bekreftet at Warren Beatty og Faye Dunaway får muligheten til å rette opp fjorårets kleine feilannonsering. Da en konvoluttabbe gjorde at La La Land vant «beste film» i ca 20 sekund.

De to gamle stjernene skal igjen dele ut den gjeveste prisen. Det er en slik uhøytidelig, raus og ærverdig stil som gjør at vi har trua på at dette kan bli en fornøyelig festaften for oss filmelskere.