Skaperne bak Lilyhammer har igjen befolket en liten norsk by med særegne og karikerte rollefigurer, og utforsker på tidvis humoristisk vis hvordan penger kan påvirke folk.

TV 2s nye humordrama Roeng er inspirert av Terra-saken fra 2007, hvor flere kommuner tapte millioner av offentlige kroner på børsen. I fiktive Roeng kommune er skandalen derimot snudd på hodet, da de plutselig oppdager at de har tjent fire milliarder kroner på sine investeringer.

Kanskje er det ment som et poeng at fremdriften i de fire første episodene tidvis er like treig som byråkratiet har rykte på seg å være, men det tjener ikke historien. Forviklinger i kommunestyret og de ansattes privatliv er bare ikke særlig spennende. Det får meg til å savne mer uforutsigbare karakterer og situasjoner.

Det hele starter med ordfører Tom Eide (Fridtjov Såheim) svevende i et slitent romskip hvor alle varsellamper lyser. Fra verdensrommet forteller han historien om hva som skjedde med Roeng kommune, og hvordan han endte opp alene på romferd. En slik start lover mye galskap, men til tross for at serien går seg litt til etter hvert, tar det ikke nok av.

Det starter langt nede for ordføreren i Roeng kommune. (Foto: TV 2)

Gir lite handlekraftige byråkrater noen spark

Såheim gjør en god figur som ordfører Tom Eide, en ganske alminnelig norsk mann. Han har en drøm om å gjøre kommunesektoren innovativ, men det er ikke særlig mange andre på rådhuset som engasjerer seg for det samme. Der er det først og fremst lunsjpausen som står i fokus.

I flere scener er det kakespising og feiringer på kommunens regning, og kommentarer om at nedskjæringer er lettere enn å forvalte nye midler. Det er i nettopp disse litt satiriske sparkene til kommune-Norge at serien treffer best.

At kommunen ikke vet helt hvordan de skal håndtere sine nye midler, skaper morsomme situasjoner, men det utspiller seg nesten litt for byråkratisk i starten. Den som redder dette fra å bli kjedelig er Roeng kommunes driftsansvarlige, Gøran, som spilles av Otto Jespersen. Og her er Jespersen som så ofte lik seg selv: kranglevoren og pirkete. Gøran er den eneste taktikeren på rådhuset. Han smyger i kulissene, og manipulerer til seg så mange goder som mulig.

De fleste andre karakterene fremstilles som ganske godtroende og handlingslammede, og kanskje rett og slett litt for like hverandre. Mer friksjon, og flere karakterer med egne motiver, kunne tilført sårt tiltrengt spenning.

Otto Jespersen får være både kranglevoren og pirkete i rollen som Gøran. (Foto: TV 2)

Utdatert teknologihumor

Flere uheldige situasjoner følger av at kommunepengene går til hodet på ordfører Tom Eide. Og kontrasten til at det ikke står like bra til med privatøkonomien hans, og stegene Eide tar for å dekke over det, skaper flere komiske forviklinger.

Mindre morsomme er derimot middelaldrende kommuneansatte som ikke forstår seg på teknologi og sosiale medier. Bjørg (Arnhild Litleré) er en gjenkjennelig og sjarmerende karakter, men hennes oppheng i Kim Kardashian og vanskeligheter med å håndtere en smarttelefon fungerer ikke helt. Det føles tidvis påtatt, til tross for at det nok finnes mange kommuner i landet som burde fratas twitterkontoene sine.

Ei heller å hente inn app-utviklende bygutter til bygda treffer hundre prosent, men her skal serieskaperne i hvert fall ha for å tørre å dra påfunnene helt ut til det absurde. Det skulle jeg gjerne sett mer av, og gjerne tidligere.

Vitsing om middelaldrende folk som ikke forstår moderne teknologi kan fort bli gjespende kjedelig. (Foto: TV 2)

Mangler mer enn det lille ekstra

De mange finurlige karakterene i Roeng føles virkelig ekte, og det er kanskje nettopp derfor de er litt kjedelige. De usannsynlige situasjonene de roter seg opp i får meg flere ganger til å trekke på smilebåndet, men ikke mer. Kanskje frembringes latter hos dem som har hatt litt mer å gjøre med treige kommuneansatte enn undertegnede, eller så er bare ikke kommunal humor det helt store.

Uansett er det som er av komikk ikke nok til å bære serien alene, og i de fire første episodene bugner det heller ikke av spenning eller driv.

Alt i alt er serien helt middels underholdning, med potensial til å ta seg opp i de påfølgende episodene. Ting må jo nesten eskalere en hel del i Roeng, om ordføreren skal nå verdensrommet innen sesongen er omme.

Roeng har premiere på TV 2 Sumo fredag 2. mars (hele sesongen) og på TV 2 kl. 23.20 på samme dag, med reprise søndag kl 22:45. Denne anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder.