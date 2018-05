Filmfestivalen i Cannes (NRK): – Jeg liker å variere. I en periode var jeg veldig sugen på action, og ville vise at jeg kunne. Nå har jeg gjort det en stund, og lengter etter å gjøre drama igjen, noe folk kan synes er inspirerende, sier Joel Kinnaman til NRK i Cannes. Den 38 år gamle svensk-amerikaneren er best kjent for sine handlekraftige roller i de tre Snabba Cash-filmene, i nyinnspillingen av RoboCop, i rollen som Rick Flag i Suicide Squad og fra hovedrollen som Takeshi Kovacs (og Elias Ryker) i Netflix-serien Altered Carbon. Joel Kinnaman i rollen som Takeshi Kovachs i serien “Altered Carbon”. (Foto: Netflix) Spiller mot Lea Seydoux Nå er han i Cannes for å presentere filmen han snart skal i gang med. Den heter The Horse Boy, som skal regisseres av israelske Ari Folman (Waltz With Bazir) og produseres av Didar Domehri, som deltar i årets Cannes med Eva Hussons Girls of the Sun. Svenske Film i Väst og Svensk Filminstitutt er også med på produksjonen. The Horse Boy er basert på en bok av Robert Isaacson fra 2009 , som omhandler hans egne opplevelser med sin autistiske sønn. Kinnaman skal spille faren Jonathan, mens moren Emily skal spilles av den franske filmstjerna Lea Seydoux, som også er i Cannes som medlem av årets hovedjury. Skuespiller Joel Kinnaman og regissør Ari Folman presenterer “The Horse Boy” på Film i Västs presselunsj i Cannes. (Foto: NRK/Birger Vestmo) Tar med familien til Mongolia – Sønnen er ikke kommuniserende og har store problemer. De har mer eller mindre gitt opp sine egne drømmer for å gi sin sønn den beste behandlingen han kan få, forteller Kinnaman. – Ekteskapet er i ferd med å falle sammen, og begge foreldrene er deprimerte, men ved en tilfeldighet oppdager faren at sønnen viser utrolig positive tendenser når han sitter på en hesterygg. Han blir helt rolig og kan formulere seg, så faren kommer på den utrolige ideen om at han kan kombinere hesteridning med en slags spirituell healing, sier svensken. – Han tar hele familien med til Mongolia der de på hesterygg skal oppsøke noen sjamaner som etter sigende skal kunne helbrede sønnen. Men han har feilbedømt den mongolske våren, så det er midt på vinteren. Disse strabasene leder til store gjennombrudd. De kommer sammen som familie, mens sønnen begynner å komme ut av skallet sitt, så det er en emosjonell og inspirerende historie, ifølge Kinnaman. NRKs Birger Vestmo intervjuer Joel Kinnaman på det svenske filmfondet Film i Västs presselunsj i Cannes. (Foto: Mode Steinkjer) Det blir mer action The Horse Boy vil altså vise en ny side av den svenske skuespilleren, men han er slett ikke ferdig med action ennå. Han skal blant annet spille inn en ny sesong av den Blade Runner-inspirerte Netflix-serien Altered Carbon, en serie basert på 2011-filmen Hanna og han skal gjenta rollen som Rick Flag i Suicide Squad 2. – Ja, det blir mer action, gliser Joel Kinnaman, som også kan avsløre sitt spesielle forhold til Norge. – Jeg bodde i Norge i nesten ett år etter at jeg sluttet på gymnaset. Jeg flyttet til Oslo og jobbet på Ringnes bryggeri og på Freia sjokoladefabrikk. Jeg skuflet snø fra tak en stund. Alt for å spare penger til å reise, sier Kinnaman. The Horse Boy skal spilles inn i Sverige, England og Mongolia i løpet av året. Årets Cannes-plakat er inspirert av en scene fra Jean-Luc Godards film “Min venn, Pierrot” fra 1965. (Foto: Festival de Cannes)

