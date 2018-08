Handlingen i den danske filmen Den skyldige foregår innenfor et svært begrenset område. Likevel greier den debuterende regissøren Gustav Möller å skape både bevegelse, spenning og nerve. Sammen med Emil Nygaard Albertsen, har han skrevet en god historie med flere overraskelser på lur, samt en hemmelighet i bakgrunnen som gradvis avdekkes.

Jakob Cedergren spiller godt i hovedrollen som en hardt presset politimann som kanskje lar seg styre av omstendigheter han har fått seg selv opp i. Ikke alt han foretar seg virker helt troverdig og sannsynlig, men Den skyldige overbeviser med god dramatikk skapt med få, men smarte virkemidler.

Politimannen Asger Holm (Jakob Cedergren) sitter på alarmsentralen 112 i København, og mottar en oppringing fra Iben (Jessica Dinnage). Han forstår at hun later som hun ringer til datteren sin, og at hun er passasjer i en bil mot sin vilje med en mannsperson bak rattet.

Nå må Asger ty til de tekniske hjelpemidlene han har til rådighet, en god porsjon kløkt og noen av sine politikollegaer ute i felten for å finne ut hvor Iben er og redde henne før det er for sent.

Hele handlingen utspilles på denne alarmsentralen i “Den skyldige”. (Foto: Nikolaj Møller)

Holder på oppmerksomheten

Hele handlingen foregår altså tett på Asger der han sitter ved pulten sin på alarmsentralen. Det kan kanskje høres litt monotont ut, men det er det ikke.

Den skyldige har sånn sett mye til felles med filmer som Vindu mot bakgården, Phone Booth, Buried, Devil og Unfriended, der handlingen utspilles på ett og samme sted.

Hele mysteriet rundt hvorfor Iben ble kidnappet og hva sjåførens hensikter egentlig er, er filmens hovedfokus, og engasjerer mer enn godt nok til å holde på publikums oppmerksomhet.

Samtidig blir vi tidlig fortalt at Asger skal i retten dagen etter, noe som vi forstår kan bli avgjørende for hans videre karriere.

Vi blir ikke fortalt hva som har skjedd, men det er grunn til å tro at denne saken kan spille inn når han foretar visse valg og snakker med noen av sine gamle kollegaer på telefon.

Dette bidrar til at man setter spørsmålstegn ved Asgers motiver, og gjør at dramatikken holder seg på et godt nivå gjennom hele spilletiden.

Asger (Jakob Cedergren) må stole på teknikk, kløkt og kolleger i felten i “Den skyldige”. (Foto: Nikolaj Møller)

Hovedrollen er avgjørende

Kameraarbeidet i Den skyldige er godt, men uten å briljere. Mer spennende vinkler og oppfinnsomme kamerakjøringer kunne nok ha spritet opp filmens visuelle stil, men det er ikke sikkert at spenningen nødvendigvis hadde blitt større av den grunn.

I stedet går linsa svært tett på Jakob Cedergren, og henger på ham som en klegg, ikke ulikt Mátyás Erdélys unike kameraarbeid i László Nemes’ uforglemmelige Sauls sønn. Hovedrolleinnehaverens innsats blir derfor avgjørende, og Cedergren gjør en overbevisende prestasjon i en rolle der ansikt og stemmebruk avslører en stadig økende desperasjon.

Alle bilder utover dette må publikum skape selv. Gjennom godt skuespill av figurer vi bare hører, men aldri ser, samt dyktig lydlegging av deres omgivelser, hørt gjennom Asgers headset, blir vi effektivt fortalt hvilke bilder vi skal se for oss i vår egen fantasi.

Den skyldige har noen scener der Asgers valg i noen akutte situasjoner kan virke litt merkelige. Det kan kanskje forklares med at han har morgendagens rettsak i tankene, og derfor ikke er helt psykisk stabil.

Det kan også forklare hans vilje til å gå langt utover sitt ansvarsfelt på alarmsentralen for å nøste opp i saken. Asger søker kanskje etter forsoning og tilgivelse fra seg selv, noe som forsterker hans motiver for å løse Ibens kidnapping og sørge for at hun reddes.

Den skyldige er en tett, liten thriller med solid skuespill, god fremdrift og et spenningsnivå som overgår forventningene man har når man vet at alt foregår på et kontor.