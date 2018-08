Etter en 40 år lang karriere har Denzel Washington gjort noe han aldri har gjort før: Han har spilt i en oppfølger.

Equalizer 2 kommer fire år etter at den første ble en overraskende stor suksess, og her får han en ny sjanse til å vise at han virkelig har noe å fare med som actionhelt i sitt 63. år.

Her gjøres det ingen store forsøk på nyskapning og innovasjon, men dette er godt håndverk av regissør Antoine Fuqua (Training Day, Olympus Has Fallen, The Equalizer), og filmen vil tilfredsstille actionsultne kinogjengere med nydelig brutalitet, selv om moralen av og til er heller tvilsom.

Den pensjonerte agenten Robert McCall (Denzel Washington) innleder et samarbeid med sin gamle kollega Dave York (Pedro Pascal) i “Equalizer 2”. (Foto: United International Pictures)

Ordner opp i urett

Den pensjonerte CIA-agenten Robert McCall (Denzel Washington) jobber nå som Lyft-sjåfør i Boston, men har en spesiell bigeskjeft. Ved hjelp av sine spesielle egenskaper ordner han opp i urett der politi og myndigheter ikke strekker til.

Når et mord rammer noen han kjenner, må McCall nøste opp i trådene for å finne gjerningspersonene, noe som setter både ham og de han har rundt seg i stor fare. Han innleder derfor et samarbeid med sin gamle kollega Dave York (Pedro Pascal), som fortsatt er i aktiv tjeneste.

Equalizer 2 tilhører den såkalte vigilante-sjangeren, der hovedpersonene tar loven i egne hender. McCall gjør det på brutalt vis, og det er ikke alltid åpenbart at skurkene egentlig fortjener det, selv i et fiksjonsunivers som dette.

Enkelte skades bare fordi de befinner seg i et rom der McCall mistenker at det har foregått et lovbrudd.

Sånn sett kan det innvendes at Equalizer 2 har noen moralske utfordringer, men samtidig er filmens voldsscener så godt komponerte og visuelt interessante at man blir revet med av heltens blodtørst. Man sitter jo der i kinosalen og ønsker at han skal gjøre det han gjør.

Robert McCall (Denzel Washington) tar ansvar for den vanskeligstilte nabogutten Miles (Ashton Sanders) i “Equalizer 2”. (Foto: United International Pictures)

Action med slagkraft

Denzel Washington gir hovedfiguren tyngde og kredibilitet gjennom sitt solide spill og sterke nærvær foran kamera.

Da er det mindre viktig at noen av filmens sidehistorier, som hans omsorg for nabogutten Miles (Ashton Sanders), nabodama Fatima (Sakina Jaffrey) og aldershjembeboeren Sam (Orson Bean) blir overfladisk pirk i forsøket på å vise McCalls endeløse godhet mot de snille.

Det er når han møter de slemme at McCall er mest interessant, og filmen virkelig blir spennende, selv om utfallet i de fleste tilfellene er forutsigbare.

Filmens spennende klimaks foregår i en orkan ett sted på USAs østkyst, og gir både en dramatisk stemning og en farlig atmosfære som passer det siste oppgjøret mot skurkene. Her viser regissør Fuqua et godt øye for action med slagkraft, der voldens konsekvenser er åpenbare.

Equalizer 2 finner ikke opp kruttet på nytt, men bruker forbilledlig store mengder av det!