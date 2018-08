Mange fulgte spent med da Michael Scofield og broren skulle rømme fra fengsel i 2005. Litt færre da Michael Scofield og broren skulle rømme fra fengsel igjen. Enda litt færre da de skulle rømme for tredje gang.

Ble de egentlig fri til slutt? Og hvor ble det egentlig av de tatoveringene?

Nanna Kathrine Edvardsen (29) har sett alt av Prison Break. Foto: Privat.

Hver torsdag kveld kl. 22.30 var hustelefonen hjemme hos Nanna Kathrine Edvardsen i Bærum forbudt område for alle andre enn Nanna selv. Tanta hennes hadde fått klar beskjed om at hun for all del ikke måtte ringe sin søster på dette tidspunktet. Nanna og bestevenninna Tonje skulle diskutere ukas episode – og Wenthworth Miller. Som regel fikk de opptattsignal på første forsøk, siden de ringte akkurat samtidig.

Hvorfor har du sett alt av Prison Break?

– Det var veldig spennende for en 16-åring, og så var det selvfølgelig det at hovedpersonen var veldig kjekk. Han var jo årsaken til at vi begynte å se på det, og så fyrte jeg og venninna mi opp hverandre.

Så når Nanna (29) nylig fikk besøk av Tonje i sitt nye hjem i Harstad, og storm og regn som pisket på rutene gjorde det mest fristenede å holde seg innendørs, så fikk ikke Tonje sett noe av den nord-norske naturen. De åpnet istedet en flaske vin og binget den nye Prison Break-sesongen.

Hvordan slutta det egentlig?

– I den siste ordinære sesongen, som kom i 2009, er vi utenfor fengsel, men får vite at Michael Scofield har hjernesvulst.

The big bads, som Nanna kaller dem, er «The Company eller Secret Service eller noe». Og disse folka gir våre helter i oppdrag å stjele noen teknologiske ting, et dataprogram. Og hvis de klarer dette, så skal Michael få en operasjon og resten av gjengen bli frikjent.

– De klarer oppdraget, men på tragisk vis så virker ikke operasjonen og Michael dør. Men han dør egentlig ikke av hjernesvulsten.

Michael Scofield ofrer seg for at de andre skal gå fri, og dør av noe som skjer off screen. Han etterlater seg Sara, som han møtte i første sesong, og deres sønn.

– Det føles som alt var forgjeves. Men surprise! Ti år senere i en ny sesong så viser det seg at han er i live likevel og sitter i et fengsel i Midtøsten. Nå skal han bryte ut en tidligere IS-leder. Så nå er det nye tatoveringer og nye rømningsforsøk. Til slutt kommer han seg ut og det viser seg selvfølgelig at Saras nye ektemann er den store skurken.

Største jump the shark-øyeblikk: Sara blir drept og hodet hennes sendes i en boks til Lincoln, men neste sesong viser det seg at hun ikke var død likevel.