The Marvelous Mrs. Maisel gjorde storeslem i komikategorien under Emmy-utdelingen natt til tirsdag.

Komidronningen Julia Louis-Dreyfus har dominert kategorien de siste årene med sin serie Veep, og det var knyttet stor spenning til hvem som skulle ta over tronen.

Med hele fem priser under nattens utdeling, inkludert den gjeve for beste komiserie, er det ingen tvil om at “Maisel” nå har vippet Louis-Dreyfus av tronen.

Amy Sherman-Palladino ble historisk. (Foto: Chris Pizzello, NTB Scanpix)

Ble historisk

Rachel Brosnahan stakk av med en Golden Globe for sin hovedrolle i serien tidligere i år, og gikk seirende ut også denne gangen.

Serieskaper Amy Sherman-Palladino ble historisk som den første kvinnen som har tatt prisen for både beste manus og regi for én komiserie. Komiker Alex Borstein fikk også prisen for beste kvinnelige birolle for sin prestasjon i serien.

I tillegg fikk serien prisen for blant annet beste casting for en komiserie da Creative Arts Emmys ble delt ut forrige uke.

The Marvelous Mrs. Maisel, som du kan se på Amazon Prime, fikk terningkast 5 av oss i Filmpolitiet da den kom i fjor, og havnet på vår toppliste over årets beste serier i 2017.