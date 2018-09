En intens og fengende “far leter etter datter”-thriller fortelles på uvanlig vis i Searching.

Den doble betydningen av tittelen spiller på søket etter den forsvunne tenåringen Margot, men spiller også på filmens form. Dette er nemlig en film som foregår på internett og fortelles gjennom dataskjermer.

Det er et kult og godt gjennomført fortellergrep som effektivt får fram hvor digitale våre liv har blitt, og hvordan mange av oss har investert store deler av vår sosiale tilstedeværelse og våre hemmeligheter på digitale plattformer.

Men selv om samfunnskommentaren blir tydelig og spenningshistorien lever godt gjennom realistisk bruk av ulike nettsted og apper, så kjenner jeg likevel på et savn når det gjelder å bli kjent med rollefigurer og miljø i denne filmen. Det å se alt gjennom en ekstra skjerm legger store begrensninger på både filmspråket og publikums tilstedeværelse i scenene, og Searching blir tidvis litt flat og tam gjennom denne distansen.

Det er alltid en ekstra skjerm i Searching. Her ser vi egentlig et bilde av nyhetssendingen som dekker søket etter Margot. (Foto: United International Pictures)

Blir ikke plagsomt corny i nettbruken

David Kim (John Cho) opplever alle foreldres mareritt da han oppdager at tenåringsdatteren Margot (Michelle La) har forsvunnet. Hverken han eller politiet aner hva som kan ha skjedd, om det er en kidnapping, en ulykke eller om hun har rømt, men etter hvert som han graver seg gjennom hennes digitale liv så finner han flere spor og hemmeligheter.

Uten å avsløre for mye av handlingen så får filmen en sår klangbunn etter hvert som vi blir bedre kjent med Margot og hennes far. Vi møter mennesker som har en del å slite med, og uten at filmen oppleves prekende, så har den et underliggende budskap om at vi mennesker alltid kan bli flinkere til å se hverandre. Forholdet mellom far og datter står her sentralt, og blir et bilde på hvordan selv de beste intensjoner og anstrengelser kan føre galt av sted.

Jeg fryktet innledningsvis at det ville bli en del corny bruk av datamaskin i en film som skal prøve å fange tidsånden på nett. Men med et par unntak, så lar regissør Aneesh Chaganty rollefigurene bruke maskinene på fiksjonstroverdig vis. Filmen starter i en slags 1. person hvor skjermene vi ser er skjermene våre hovedpersoner ser. Det er intuitivt og et godt grep, men det glipper litt et par plasser. Det er kanskje pirkete å irritere seg over at filmen av og til viser oss skjermer som neppe noen i historien vår ville sett på, men for meg blir det små gnagsår i en ellers veldig stilsikker formlek.

John Cho gjør en minneverdig rolle som fortvilt far i Searching. (Foto: United International Pictures)

John Cho er knallgod

Det er pappa David Kim som bærer det meste av skjermtiden i Searching, og John Cho gjør en utmerket jobb i hovedrollen som jaktende og selvransakende far.

Dette er en skuespiller mest kjent for sine komiske talenter. Mannen som var med å spre MILF-begrepet i American Pie har levert severdig selskap i alt fra Harold & Kumar-filmene til minneverdige biroller i blant annet How I Met Your Mother. Her viser han at skuespillerregisteret er stort, og han behersker dramasjangerens mer sobre og hverdagslige spillestil.

Cho har både den tilstedeværelsen og sårheten som kreves for å skape en relaterbar og nyansert figur av den desperate familiemannen. En som alltid følger boka og tenker positivt for å undertrykke sorg og skjule sine mangler som far, men som lar fasaden smelle i bakken etter hvert som tilværelsen rakner.