Når tenåringsheksen Sabrina nå er tilbake i TV-ruta, er det i en ganske så annerledes innpakning enn Melissa Joan Hearts eventyr fra slutten av 90-tallet. Og selv om jeg elsket den rare, men sjarmerende serien som jeg så etter skoletid, er jeg glad for at den nye serien til Netflix har et helt annet uttrykk.

Chilling Adventures of Sabrina er riktignok både sjarmerende, rar og morsom, men dette er også en tidvis ganske uhyggelig og direkte makaber serie.

For der 90-tallsversjonen alltid var lystig, er ikke denne varianten redd for å bli mørk, og det er ganske så deilig.

Sabrina må gjøre et vanskelig valg i Chilling Adventures of Sabrina. (Foto: Netflix).

Selge sjela til Satan?

Chilling Adventures of Sabrina er basert på tegneserien fra 2014 med samme navn, og handler om tenåringsjenta Sabrina, som er halvt heks, halvt menneske.

Hun bor hos sine to heksetanter og har magiske evner, men går på en helt vanlig high school der hun har både dødelig kjæreste og venninner.

Vi kastes ut i fortellingen et par dager før Sabrinas sekstenårsdag, selveste 31. oktober, da Sabrina må ta en viktig avgjørelse.

Skal hun forsake sin tilknytning til menneskenes verden, skrive navnet sitt i «The Book of the Beast», og motta sterkere krefter i bytte mot en sjel sverget til Satan? Eller skal hun trosse tantenes og heksesirkelens vilje og forbli med én fot i hver leir?

Satan sjøl, eller The Dark Lord som han ofte omtales som i serien, er ekstremt gira på å få Sabrinas underskrift i boka, og setter onde krefter i spill for å få det som han vil.

Ross Lynch spiller Harvey, den dødelige kjæresten til Sabrina i Chilling Adventures of Sabrina. (Foto: Netflix).

Demon med gummimaske

Chilling Adventures of Sabrina stammer fra samme tegneserieunivers som Archie og er derfor søsterserie til Riverdale. Den andre byen nevnes i løpet av sesongen, men det gjøres ikke et stort poeng ut av det.

Der Riverdale er en high school-serie som ikke eier skam når det kommer til popkulturelle elementer og referanser, er Chilling Adventures of Sabrina en hekseserie som tilfeldigvis foregår på high school.

Den er enda mer karikert i uttrykket enn storebror, og trår av og til over grensen til camp i både skuespill og visuell stil.

Jeg elsker det i tante Hilda og tante Zeldas teatralske hekserier, eller Sabrinas eksentriske lærerinne Ms. Wardwell, men når det kommer til hvordan diverse demoner både ser ut og oppfører seg går det tidvis over i det latterlige.

Midtveis i sesongen får vi et par episoder som har en for sterk smak av «demon of the week», med bare en syltynn link opp mot seriens røde tråd. Når demonene i episodene i tillegg har et gummimaske-utseende som ikke overbeviser, blir det komisk på meget feil vis.

Lucy Davis er herlig i rollen som Hilda i Chilling Adventures of Sabrina. (Foto: Netflix).

Full av sjarm

Men Chilling Adventures of Sabrina har nok av komiske øyeblikk som fungerer som en fryd.

Serien klarer stort sett balansegangen mellom det dystre og det humoristiske, noe som fungerer spesielt godt hos Sabrinas to tanter. De er tullete, men sjarmerende på hver sin måte, de lefler muligens med kannibalisme, men er trivelige likevel.

Lucy Davis (Wonder Woman, Better Things) er helt herlig i rollen som tante Hilda, og pakker inn prat om både dystre og groteske ting med sitt lune og vittige humør.

Hun har svært god kjemi med Miranda Otto, som spiller satanistfanatikeren tante Zelda. De to tantene ryker i tottene på hverandre over både det ene og det andre, men det blir aldri kjedelig.

Miranda Otto er deilig iskald som tante Zelda i Chilling Adventures of Sabrina. (Foto: Netflix).

Fabelaktig hovedrolle

I tillegg til den ytre dragkampen i Sabrinas to liv, handler serien mye om Sabrinas indre kamp mellom lys og mørke i seg selv, noe jeg liker godt. Og hovedrolleinnehaver Kiernan Shipka (Mad Men) får til dualiteten i figuren på fabelaktig vis.

Det er noe Nancy Drew-aktig over Sabrina, som er smart, driftig, kjapp i replikken og selvfølgelig veldig sjarmerende. Men Shipka klarer også å få frem Sabrinas mørkere sider, og jeg elsker det fandenivoldske glimtet hun får i øynene når mørkere krefter er i spill.

Hun er seriens aller sterkeste kort, og selv når andre skuespillerprestasjoner eller spesialeffekter faller litt gjennom, er Shipka så godt selskap at jeg virkelig storkoser meg.

Jeg gleder meg allerede til andre sesong av Chilling Adventures of Sabrina, for til tross for sine mangler er dette en skikkelig godbit for Halloween-helga!