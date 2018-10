Norsk films raskeste mann, Henrik Martin Dahlsbakken, har skrevet, produsert, produksjonsdesignet og regissert En affære, et kjapt, lite drama om en lærer som inngår et problematisk forhold med en elev.

Historien går ikke spesielt dypt inn i sine hovedfigurer, der vi kun skimter konturene av årsakene til hvorfor de gjør som de gjør. Andrea Bræin Hovig og Tarjei Sandvik Moe spiller imidlertid godt i sine respektive roller, samtidig som Dahlsbakken er en økonomisk historieforteller som sørger for en stadig fremdrift uten dødtid.

En affære pirrer nysgjerrigheten, selv om lidenskapen er litt beskjeden, og underholder gjennom sine 92 minutter, der det største spenningsmomentet er hvor langt strikken kan tøyes før den ryker.

Ekteskapet mellom Hasse (Carsten Bjørnlund) og Anita (Andrea Bræin Hovig) har bleknet i “En affære”. (Foto: SF Studios)

Anita (Andrea Bræin Hovig) er ny gymlærer for en førsteklasse på en videregående skole, der Markus (Tarjei Sandvik Moe) er en av elevene.

Privat er Anita en frustrert troféhustru i et blekt og barnløst ekteskap med velstående Hasse (Carsten Bjørnlund), og når Markus ypper seg med ungdommelig kåtskap og overmot, oppstår det en het situasjon på skolen.

Dette utvikler seg i en retning som Anita ikke klarer å motstå. Hun søker stadig mer kontakt med Markus, selv om konsekvensene kan bli alvorlige.



Desperat behov for å bli sett

Forholdet mellom læreren og eleven er selvsagt moralsk tvilsomt, men Dahlsbakkens manus gjør det mulig å forstå hvorfor Anita kan finne på å se på Markus med lidenskapelige øyne.

Andrea Bræin Hovigs triste scener med Carsten Bjørnlund viser at forholdet mellom Anita og Hasse har tapt all glans det kanskje en gang hadde, mens Sandvik Moes gode innsats som Markus viser en ung, kjekk og attraktiv gutt som nok kan fremstå modnere enn det han egentlig er.

Som publikum vet man at dette er så feil, så feil, og egentlig vet nok også Anita det, men velger å ignorere det for å få et snev av pasjon og kontakt.

“Skam”-stjerna Tarjei Sandvik Moe spiller godt i rollen som Markus i “En affære”. (Foto: SF Studios)

Enkelte hendelser og situasjoner utover i filmen setter troverdigheten på prøve. Det føles ikke helt sannsynlig at oppegående Anita er så uforsiktig, der hun spionerer på Markus i fullt dagslys, konfronterer ham i full offentlighet eller sender ham hete tekstmeldinger.

Hun tar sjanser der muligheten for å bli avslørt er ekstrem, men samtidig tilfører dette historien en viss spenning. Andrea Bræin Hovig spiller rollen med et godt blikk for Anitas indre smerte og hennes desperate behov for å bli sett.

Spenningskurven peker oppover

Det kanskje mest imponerende aspektet ved En affære er det solide ensemblet som spiller filmens biroller.

Her finner vi nemlig navn som Anneke von der Lippe, Maria Bock, Anders T. Andersen, Mads Ousdal, Ingjerd Egeberg, Agnes Kittelsen, Mattis Herman Nyqvist, Tone Mostraum, Marit Andreassen og Benjamin Helstad i forholdsvis små roller.

Det er tydeligvis populært å jobbe med Henrik Martin Dahlsbakken, som med sitt hyppige produksjonsnivå (dette er hans femte film på fire år) har mange roller å besette. De mange drevne skuespillerne er med på å gi filmen en nødvendig tyngde og troverdighet.

Anita (Andrea Bræin Hovig) og Bjørn (Mads Ousdal) i et stivt middagsselskap i Henrik Martin Dahlsbakkens “En affære”. (Foto: SF Studios)

En affære er et pent laget drama, fint fotografert av Oskar Dahlsbakken og stramt redigert av Vidar Flataukan. Filmen utforsker kanskje ikke de dypeste lagene av hovedfigurenes psykologiske tilstand, men den forteller en engasjerende historie der noe utvilsomt står på spill, mens spenningskurven stadig peker oppover.

Det gode samspillet mellom Andrea Bræin Hovig og Tarjei Sandvik Moe, samt Henrik Martin Dahlsbakkens effektive regi, formidler et betenkelig forhold uten en sannsynlig fremtid. En affære kan fremstå som en advarsel, men befriende nok uten en dirrende, moralsk pekefinger.