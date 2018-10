Den svenske filmen Grensen er litt av en opplevelse! Regissør Ali Abassi forteller en forrykende historie, basert på en novelle av John Ajvide Lindqvist.

Nordisk natur og mytologi er bakteppet for en original skildring av et uventet forhold mellom en kvinne og mann, der det er best å vite så lite som mulig før man ser filmen. Historien tar nemlig noen ville vendinger, som åpner for spennende muligheter.

Den har friske og uvanlige personkarakteristikker, der Eva Melander og Eero Milonoff leverer skuespill av høyeste klasse, og den knytter bånd mellom nye og gamle fortellertradisjoner med desidert nordiske trekk. Grensen er en av de beste og mest bemerkelsesverdige filmene du kan se på kino i år!

Tolleren Tina (Eva Melander) kan sniffe seg frem til smuglere og andre lovbrytere i “Grensen”. (Foto: Another World Entertainment)

Rommer mer enn man tror ved første blikk

Litt av handlingen skal avsløres her, men kun utgangspunktet. Hovedpersonen er tolleren Tina (Eva Melander), som har et litt spesielt utseende og en unik evne til å sniffe seg frem til nervøse smuglere.

En dag møter hun Vore (Eero Milonoff), en reisende som også har et litt spesielt utseende, samt noen andre finurlige egenskaper som gjør at Tina fatter en ekstrem interesse for ham, uten å helt vite hvorfor.

Det skal vise seg at dette bekjentskapet velter om på hennes oppfatning av sin egen eksistens og verden rundt henne.

Anmeldelse: Rekonstruksjon Utøya er en sterk dokumentar om fire som gjenskaper sine minner



Filmen er altså regissert av svensk-iranske Ali Abassi, og basert på en historie av John Ajvide Lindqvist, forfatteren som er mest kjent for La den rette komme inn.

Akkurat som filmatiseringen av sistnevnte bok, er Grensen en besnærende film om definitivt annerledes personligheter i et skandinavisk miljø som rommer mer enn man tror ved første blikk.

Abassi bruker svensk skog og mark på en måte man sjelden ser på kino, svært godt filmet av Nadim Carlsen, som også var fotograf på Iram Haqs Hva vil folk si?, samt Ali Abassis forrige film, den stemningsfulle thrilleren Shelley, med Ellen Dorrit Petersen i hovedrollen.

Historien om Vore (Eero Milonoff) og Tina (Eva Melander) beveger seg ut i et vilt og ukjent terreng i “Grensen”. (Foto: Another World Entertainment)

Praktfull hovedrolle

Eva Melanders praktfulle hovedrolle er en studie av en kvinne som med rette føler at hun står utenfor det etablerte A4-samfunnet.

Hun bor i et lite hus hun eier i skogen med den hundeglade kjæresten Roland (Jörgen Thorsson) som åpenbart utnytter henne for å bo gratis, og det gjør inntrykk når Tina gjennom Vore oppdager at livet har så mye mer å by henne.

Dette fører til noen fantastiske sekvenser som utspiller seg i skjæringspunktet mellom realisme og folklore, der Abassi virkelig viser filmatiske muskler.

Anmeldelse: Den norske serien Kielergata kan bli en krimgodbit

Eva Melander og Eero Milonoff spiller to figurer som ikke passer helt inn i “Grensen”. (Foto: Another World Entertainment)

Tina og Vores utseende er et resultat av strålende maskering, og både Melander og Milonoff utnytter dette til fulle og gir treffende karakteristikker av to figurer som av gode grunner ikke passer helt inn i dagens Skandinavia.

Ali Abassi, Isabella Eklöf og John Ajvide Lindqvists manus forteller en romantisk historie der den emosjonelle nerven aldri forsvinner, selv når historien beveger seg ut i et vilt og ukjent terreng.

Filmen morer og overrasker på uventet vis, og veksler mellom sort humor og alvorlig tematikk på en forbilledlig måte. Grensen forteller en helt unik kjærlighetshistorie som jeg knapt har sett maken til!