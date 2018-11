Konspirasjonsglade TV-tittere får mye å kose seg med i Sam Esmails (Mr. Robot) nye psykologiske thriller Homecomming.

Serien er basert på en podkast med samme navn (skrevet av serieskaperne Eli Horowitz og Micah Bloomberg), og er en dialogsterk og visuelt rendyrket reise inn i hukommelsestap, hemmelighold og private amerikanske militærselskaps lyssky virksomhet.

Julia Roberts er den siste i en lang rekke med A-liste skuespillere som går til TV-serien. Hun vekker gode minner fra sine tidligere roller i underholdende 90-tallsthrillere som The Pelican Brief og Conspiracy Theory i sin nye hovedrolle. Roberts gir både stjernekraft og en umiddelbar heltinne til en serie som treffer både med aktuelle engstelser og 70-tallsthrillerens paranoide stil.

Colin Belfast (Bobby Cannavale) skjuler mange hemmeligheter gjennom sin lederjobb for det private militærselskapet Geist. (Foto: Amazon Prime)

Et militærselskap skjuler sine spor

Vi følger to ulike tidsplan i Homecoming. I 2018 følger vi Heidi Bergman (Julia Roberts) i jobben for det private militære sikkerhetsselskapet Geist. Der er hun samtaleterapeut i prosjektet “Homecoming” som, på papiret, er et program for å gi soldater en god tilbakekomst etter endt utenlandstjeneste.

Vi følger også Bergman i fremtiden, noen år etter at hun har sluttet i Geist. Hun bor nå sammen med sin gamle mor (Sissy Spacek) og jobber som servitrise på en kafe. Så en dag blir hun kontaktet av en agent fra forsvarsdepartementet (Shea Whigham). Han har mange spørsmål om “Homecoming”-prosjektet, og spesielt soldaten Walter Cruz (Stephan James) som Bergman jobbet med.

Serien hopper mellom de to tidsplanene og avslører bit for bit et større mysterium som inkluderer et meget merkelig militæranlegg, eksperimentering på soldater og den kyniske og glatte Geist-sjefen Colin Belfast (Bobby Cannavale).

Tematisk ligger farene ved at private selskap blander seg inn i det amerikanske militærvesenet som en klam og treffsikker grobunn for både seriens konspirasjoner og seriens aktualitet.

Det at økonomiske interesser og forretningsprinsipper får en sentral rolle i en nasjons militære arbeid er en kompleks floke av både etiske og demokratiske verkebyller. Homecoming bruker kontrasten mellom den tradisjonelt trygge regjeringen og privatselskapets hemmeligheter til å skape et bakteppe hvor paranoiaen ligger tykt og engstelsene føles reelle.

Soldatene begynner selv å mistenke at ikke alt er som det ser ut til å være i “Homecoming”-programmet de har blitt med på. (Foto: Amazon Prime)

En smak av 70-tallet

Siden Homecomming er basert på en podkast, så er det naturligvis mye prating og fokus på dialogens evne til å drive fortellingen fremover. Det fungerer godt. Replikkvekslingene er innbydende vage og tilslørte, og vi serveres mye av rollefigurenes personlighet i måten de snakker og ordlegger seg på. Her hjelper det selvsagt å ha så bunnsolide skuespillere som Julia Roberts, Bobby Cannavale (Boardwalk Empire, Mr. Robot) og Shea Whigham (Fargo, Boardwalk Empire) til å framføre samtalene. Det gir kvalitet i alle ledd.

Visuelt har Sam Esmail valgt å dele fortid og framtid med to helt ulike utsnitt. Fortiden foregår i widescreen, men fremtiden kommer i et ca. 1:1 utsnitt. Det er et dristig valg som tar litt tid å venne seg til, men som har sine fordeler. Det blir veldig lett å holde styr på hvor vi er i fortellingen, og den klare inndelingen lar også serien rendyrke sine stemninger.

I den etterforskerbaserte framtiden, hvor både agenten og Heidi prøver å nøste opp i hva som har skjedd, er det en rik smak av 70-tallets konspirasjonsthrillere av typen The Conversation (Francis Ford Coppola). Her brukes høye kameravinkler til å gi en følelse av overvåking, og klassiske motiver som trange spiraltrapper og lommelykt blant endeløse rekker med arkivskap er lekkert filmet og gir oss tidløse kulisser som rommer mye stimulerende sjangerestetikk.

På 70-tallet ga politiske skandaler som Watergate og den anspente situasjonen med den kalde krigen god grobunn for konspirasjonsthrilleren. Filmer som stilte spørsmål ved tryggheten rundt regjeringen og demokratiets kjerneverdier som åpenhet og tillit. Det kjennes ikke feil å trekke fram den epokestilen som klangbunn i en serie som treffer noe av de samme typen engstelser og bekymringer.

Homecoming er tidvis litt seig og omstendelig i dialogen, så den krever at du både har tålmodighet og en interesse for rollefigurenes indre utvikling. Har du det, lover dette til å bli en smart og fengende dose konspirasjonsspenning. Og bonusen er en opplagt og stilsikker Julia Roberts i front.

Homecoming har premiere på Amazon Prime fredag 2. november. Anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder.