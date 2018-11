Den danske filmen Julenissens datter har et utgangspunkt som nesten virker rørende (eventuelt håpløst) gammeldags. Historien foregår nemlig i et miljø der jenter holdes nede og ikke har de samme mulighetene som gutter.

Filmens hovedfigurer er søte, men skuespillet er av varierende kvalitet. Omgivelsenes julestemning er også vekslende, handlingens spenningsnivå er lavere enn man kunne ønske og universet som skildres har et potensial til mye mer visuell moro enn budsjettet kunne tillate.

Julenissens datter har en del sjarm og moro for de minste barna, og er godt dubbet med norske stemmer, men den blir noen hakk for tam for kinogjengere i tosifret alder.

Lucia (Ella Testa Kusk) hjelper Albert (Peter Sejer Winther) med å gjøre faren hans frisk i “Julenissens datter”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Vil begynne på julenisselinja

Lucia (Ella Testa Kusk) er datteren til den danske julenissen, som er bare en av mange nisser på verdensbasis. Hun går på en kjønnssegregert skole, der bare gutter får gå på julenisselinja, mens jenter utdannes til å bli fromme, strikkende nissekoner.

Når Lucia vinner et lotteri, der premien er å få oppfylt hvilket som helst ønske, ber hun om å få begynne på julenisselinja.

Det skaper stor oppstandelse, men rektor gir henne en opptaksprøve han vet hun ikke vil klare, nemlig å oppfylle en dansk gutts største ønske – at faren skal bli frisk. Det eneste som kan gjøre ham frisk, er nemlig tårene til den farlige djevleskikkelsen Krampus.

Nisseskolen er en slags variant av Galtvort, bare i mye mindre skala, med flygende reinsdyr, magiske nissetriks, strenge lærere og høytidelige tradisjoner. Det ser absolutt pent, pyntelig og julete ut, selv om mengden av effektarbeid avslører at budsjettet har hatt sine begrensninger.

Heldigvis har ikke budsjettet noen innvirkning på historiens hovedkonflikt. Alle kan selvsagt sympatisere med urettferdigheten som Lucia opplever i kraft av sitt kjønn, men det virker litt kunstig og gammeldags med slike problemstillinger i det moderne Skandinavia, selv om kjønnskampen fremdeles utkjempes på visse områder.

Filmens store spørsmål er likevel legitimt: Hvorfor finnes det ikke kvinnelige julenisser? Vil de ha skjegg, store mager og si “ho ho ho, er det noen snille barn her?”, så må de selvsagt få gjøre det. Det er enkelt å sympatisere med Lucia og heie på hennes bestemte holdninger.

Stort juleselskap på nisseskolen i “Julenissens datter”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Spenningsnivået duger ikke

Julenissens datter er altså en dansk film, men er godt dubbet til norsk av blant andre Jens Kristian Hval Groven, Sarah Mc Berge, Henrik Horge, Lars Sundsbø, Unn Vibeke Hol, Jan Martin Johnsen, Anine Kruse, Øyvind B. Lyse, Mia Betten og Simen Sand.

Vanligvis kan dubbing av live action-film oppleves som litt problematisk, fordi leppebevegelser ofte ikke stemmer med det man hører, men siden dansk er ganske likt norsk, fungerer det veldig fint i denne filmen. Det gjør at de minste barna slipper å lese tekst, og har alle muligheter til å følge godt med i historien.

Lucia (Ella Testa Kusk) og Albert (Peter Sejer Winther) må gjemme seg for en forfølger i “Julenissens datter”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Filmen er tilrettelagt for de minste på flere måter, som dessverre også gjør at spenningsnivået ikke duger for eldre kinogjengere.

Regissør Christian Dyekjær har kanskje ikke turt å gjøre begivenhetene for mørke og skumle. Det er flere sekvenser der både Indiana Jones-aktige utfordringer og den skumle Krampus-figuren ikke blir utnyttet godt nok.

Julenissens datter blir derfor en julefilm med kos og hygge for de yngste skolebarna, men er mindre egnet for eldre barn og oppover.