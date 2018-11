Sola skinner ned gjennom de rosa dreadsene som henger ned over fjeset hennes. Ziki smiler nervøst og ser inn i Kenas øyne.

Filmspråket understreker det vi allerede har forstått. Nærbilder av hender som kjærtegner, kameraet som er tett opp i de lysende ansiktene. De er stormforelsket og kan ikke skjule det.

Problemet er bare at Ziki og Kena begge er jenter, og de lever i Nairobi i Kenya. Homofili er forbudt.

Den Kenyanske filmen Rafiki ble først bannlyst i hjemlandet, der likekjønnede forhold er straffbart med opptil 14 års fengsel. Dette understreker bare temaet i denne historien, som er en varm og øm fortelling om homofil kjærlighet som blir møtt av samfunnet på brutalt vis.

Samantha Mugatsia og Sheila Munyiva gjør begge fine roller i Rafiki (Foto: Europafilm).

Tradisjonell innpakning

Kena skater, henger med gutta, jobber i farens butikk og drømmer om å bli lege. Faren hennes stiller til valg som fylkesråd, og Ziki er datteren til den politiske rivalen hans. Hun er en frisinnet sjel med store drømmer, som ikke vil bli sittende fast i et tradisjonelt, kenyansk kvinneliv.

Når Kena og Ziki får et øye for hverandre blir de venninner, men de må omgås i det skjulte fordi ingen av dem vil at pappa skal få vite om “sviket”. Når en forelskelse etter hvert begynner å spire for alvor får historien derfor et snev av Romeo og Juliet over seg.

Det virker litt banalt å velge verdens mest brukte kjærlighetsfortelling som ramme for historien, og det er heller ikke nødvendig med dette elementet for å skape konflikt i fortellingen. Men kanskje er det nettopp et poeng fra forfatter Jenna Cato Bass å lage en “tradisjonell kjærlighetshistorie” om lesbisk kjærlighet.

Rafiki er hjertevarmende og lun. (Foto: Europafilm).

Ektefølt forelskelse

Filmskaper Wanuri Kahiu har klart å gjøre Rafiki til en veldig vakker kjærlighetshistorie. En historie som virkelig får deg til å kjenne på følelsen av å være forelsket, og å huske den nervøse kriblingen i magen.

Bildene er filmet og klippet på en måte som bygger oppunder beruselsen og forvirringen man kan kjenne på når man er forelsket. Det varme lyset pakker alt inn i et romantisk slør.

Samantha Mugatsia og Sheila Munyiva, som spiller Kena og Ziki, gjør rollefigurene sine til ekte mennesker, og jeg tror på forelskelsen deres.

En liten stund lever de som i en drøm, rusa på livet, men når livets realitet deretter inntreffer, slår den hardt.

Forelskelsen er nydelig skildret i Rafiki. (Foto: Europafilm).

Forhastet slutt

Dessverre tar ikke Wanuri Kahiu seg god nok tid til denne delen av filmen, og vier mer tid til selve kjærlighetshistorien enn konsekvensene av den.

Det er fint at vi får være med på å se hvordan forelskelsen vokser, men dette går på bekostning av filmens klimaks og slutt som blir for raskt oppsummert.

Derfor blir ikke Rafiki så hardtslående som den kunne ha vært, men ender opp som en fin og varm, men litt enkel kjærlighetshistorie.