2019: Filmene vi gleder oss til

Fra den villeste vesten, via gigantiske effektfester i verdensrommet til ubarmhjertige isøder. Det er lite å si på kulissene vi har i vente i filmåret 2019. Og blir det som vi håper, så kan dette bli et fantastisk år for filmfansen.

Disney har virkelig tenkt å sette sitt ”nyinnspilling”-stempel på kinoåret 2019. Dumbo og Aladdin er oppvarmingen, og Løvenes Konge er kronen på verket. I tillegg kommer Toy Story 4 og Frozen 2, så hvis du er fan av helamerikansk familieunderholdning, er det bare å begynne å notere premieredatoer. Nevnte vi at Skywalker-sagaen skal få sin finale i 2019? Mulig noen gleder seg til Star Wars: Episode IX også ja.

Superheltene dukker selvsagt opp i hopetall. Fra Marvel Cinematic Universe får vi del to av Infinity-krigen med Avengers: Endgame, pluss egne filmer med både Captain Marvel og Spider Man. Vi får også se Shazam!, Joaquin Phoenix skal spille The Joker i Gotham-skurkens egen film, X-men kommer tilbake på kino, og Hellboy kommer tilbake i ny utgave.

Her i Norge starter året med et realt vintereventyr når Amundsen skal gi oss kinoversjonen av kappløpet mot sydpolen. Så er det nok mange som vil ta seg til kinomørket for å se Hans Petter Molands filmversjon av boksuksessen Ut og stjæle hester. En av filmhøstens mest spennende titler er Den største forbrytelsen, hvor regissør Marius Holst skal ta fatt på en del av norsk krigshistorie som nok havner mange hakk unna de rendyrkede heltehistoriene vi har fått i publikumssuksesser som Den 12. mann, Kongens nei og Max Manus.

Når det gjelder den mer kunstferdige delen av det internasjonale kinolandskapet, kommer det nye og svært spennende filmer fra store navn som Pedro Almodóvar (Pain & Glory), Greta Gerwig (nyinnspilling av Little Women), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman), Richard Linklater (Where’d You Go, Bernadette) og Charlie Kaufman (I’m Thinking of Ending Things).

Enkelte i redaksjonen ser også voldsomt fram til ny Jim Jarmusch film. The Dead Don’t Die er en zombiekomedie med blant andre Adam Driver, Selena Gomez og Bill Murray. Vi håper veldig på at den kommer til Norge i 2019. Det samme gjelder Fargo-skaper Noah Hawleys sci-fi film Lucy In The Sky med Natalie Portman i hovedrollen. Og Taika Waititis krigskomedie Jojo Rabbit, hvor Waititi selv spiller Adolf Hitler.

Og så er vi veldig spente på TV-seriebaserte godbiter som Downton Abbey og Deadwood, som begge skal utvides med filmer i 2019. Kanskje får vi også se Breaking Bad-filmen som serieskaper Vince Gilligan har skrevet manus til i løpet av året. Vi har ellers store forventninger til The House That Jack Built, Birds of Passage, Green Book og Mary Queen of Scots. Og så har Emma Thompson skrevet en romantisk julefilm som heter Last Christmas, satt til London med musikk fra George Michael – så vi gleder jo oss allerede litt til jul her på kontoret da.

Men nok vers, her kommer refrenget! De ti filmene vi i Filmpolitiet gleder oss mest til i 2019.

Hvilke filmer har du troen på i 2019? Kom med din toppliste og dine meninger i kommentarfeltet nedenfor.