USA og Russland er på kanten av krig, og kun et par egenrådige ubåtkapteiner med is i årene kan redde verden. I både handling, stil og oppførsel legger “Hunter Killer” seg tett opptil Hollywoods formeloppskrift på ubåtaction. Det betyr at vi får visuelt fengende og tettpakket krigsunderholdning. Og kvalitetsskuespillere som Gerard Butler, Toby Stephens, Michael Nyqvist og Gary Oldman gir filmen en liten smak av sjangerstorhet. Men filmen klarer hverken å fange en storpolitisk nerve, underholde med fiffig militærstrategi eller tilfredsstille som deilig teit B-film. Mye skyldes at “Hunter Killer” er direkte svak på skurkesiden. ANMELDELSE: Aquaman – Svært høy popkorn-faktor Hunter Killer ble en av de siste filmene Michael Nyqvist spilte inn før han døde i 2017. Han er blant skuespillerne som bringer en viss pondus til filmen. (Foto: Nordisk Film Distribusjon) Krig og konspirasjoner En amerikansk ubåt forsvinner i Nordishavet etter å ha testet ny teknologi i en katt og mus lek med en russisk ubåt. Uten å vite om dette er en krigshandling eller noe annet, sender USA den ferske ubåtkapteinen Joe Glass (Gerard Butler) inn for å lete under isen, samt et spesialteam ledet av Navy Seals Bill Beaman (Toby Stephens) for å lete på overflaten. De oppdager en konspirasjon som er designet for å lede både USA og Russland ut i full krig. Konspirasjonen er dessverre ikke av den veldig raffinerte sorten, og her mangler den intelligensen og intensiteten som kjennetegner de virkelig spennende ubåtfilmene. Vi serveres ingen godbiter à la Jakten på Rød Oktobers Gale Ivan-manøvrer, og samspillet mellom de ulike militære lederne og leddene på amerikansk side er ordinært og framført med lite kjemi. ANMELDELSE: Beautiful Boy – Steve Carell storspiller Det skytes både under og over vann i Hunter Killer. Toby Stephens leder an i en usannsynlig redningsoperasjon på russisk jord. (Foto: Nordisk Film Distribusjon) Skuffer stort på skurskesiden I en tid hvor forholdet mellom USA og Russland er fullt av spekulasjoner, usikkerhet og maktmanøvrering, er det skuffende at “Hunter Killer” ikke prøver på å treffe tidsånden bedre. Filmen bruker karikerte fiendebilder med endimensjonale portretteringer som sender både østeuropeiske slemminger og russiske forsvarsledere tilbake til Hollywoods simpleste Sovjet-klisjeer – russerne snakker også engelsk med hverandre, selvfølgelig. Disse valgene blir gjort verre av at regissør Donovan Marsh ikke en gang har tatt seg bryet med å bruke disse 80-talls typene på en underholdende og litt mer humørfylt måte. Filmens hovedskurk (Mikhail Gorevoy) er noe av det mest tafatte jeg har sett i en godt budsjettert actionfilm. Veik, pregløs og uten særlig annen motivasjon enn å savne den kalde krigen. Og når en film heter “Hunter Killer”, og har solide actionskuespillere som Toby Stephens og Gerard Butler, så fortjener heltene noe kulere og mer karismatisk å slåss mot enn en tam og utdatert pappfigur.

Om FILMEN Hunter Killer

Slippdato: 04.01.2019

Regi: Donovan Marsh

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Krig, Thriller



