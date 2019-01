“True Detective” er tilbake i god gammel form i antologiseriens tredje sesong. Her er stilen, det renskårne etterforskerfokuset og stemningen i tråd med den glimrende starten i 2014.

Den første sesongen startet fengslende godt, og hadde noen fantastiske episoder underveis, men Woody Harrelsons og Matthew McConaugheys etterforskning skled dessverre ut i en rotete og litt corny avslutning. Det er derfor litt foruroligende at HBO kun har sendt ut fem av åtte episoder til pressen for anmeldelse. Men det ser ut til at serieskaper Nic Pizzolatto har funnet en saftig krimfortelling å fortelle, hvor interessen ligger vel så mye i hvordan etterforskningen vil påvirke våre lastefulle detektiver, enn i hvem som står bak den forferdelige forbrytelsen.

En bekymret far (Scoot McNairy) prøver desperat å forklare etterforskerne hva som har skjedd med barna hans. (Foto: HBO)

En etterforskning i tre tiår

Denne gangen foregår handlingen i en småby i Ozark-området, hvor to søsken forsvinner i 1980. Etterforskerne Wayne Hays (Mahershala Ali) og Roland West (Stephen Dorff) får saken, og oppdager at både de forsvunne barna og beboerne i den lille byen har hemmeligheter.

Nic Pizzolatto, denne gangen med skrivehjelp fra “Deadwood”-skaper David Milch, har valgt å fortelle historien fra tre tidsperioder. Den første foregår i 1980, og følger den originale etterforskningene. Den andre foregår ti år etter, da saken blir gjenopptatt. Og den tredje foregår i 2015, da Hays, med gryende alzheimers, intervjues av en journalist som har fattet interesse for saken.

Grepet med ulike tidsplan, og fortelling gjennom avhør/intervju og minner, er et velkjent formgrep for “True Detective”. Og selv om det kan bli vel fikst til tider, så fungerer det godt sammen med historien og tematikken i sesong 3. For det første avkles den moderne “true crime”-journalistikken i all sin lettbente, antydende og konspirasjonsjagende skadefryd. For det andre lar det oss se hvordan en slik verkende og langvarig etterforskning former både lokalsamfunn, politikk og de direkte involverte. Og for det tredje, ved å sette hukommelsens lunefullhet i fokus, så får vi rokket pirrende ved troverdigheten til Hays som forteller. Samtidig som de psykologiske sidene ved etterforskerens besettelser maler ut et menneskelig bilde av hvordan slike saker, med mange løse tråder, kan påvirke og hjemsøke etterforskerne – et tema som er en gjennomgangsmelodi i Nic Pizzolattos “True Detective”-prosjekt.

Etterforskningen foregår i 1980, 1990 og i 2015. Her er det 90-tallsutgaven av etterforskerne Roland West (Stephen Dorff ) og Wayne Hays (Mahershala Ali ). (Foto: HBO)

Mahershala Ali vrenger ut en plaget mann

Den største attraksjonen med “True Detective” sesong 3 er rolleprestasjonen til Mahershala Ali. Han vrenger ut en dedikert og plaget mann, og den talentfulle Oscar-vinneren fanger Wayne Hays sine styrker og laster med en troverdighet som det drypper personlighet av.

Skyldfølelse, utilstrekkelighet, usikkerhet, selvrettferdighet, innbitthet, sinne mot kidnapperen og sinne mot systemet. Dette er følelser som vokser fram over tid, og som lag på lag bygger en kompleks rollefigur med interessante motsetninger. Hays har en voldsom rettferdighetssans, men går ofte over streken. Han beundrer sin kone, men sliter når hun lykkes med egne prosjekter. Han er oppgitt over systemets svakheter, men er med på å gi systemet svakheter.

Disse mange indre konfliktene, samt en gjennomgående kul karisma, gjør Hays til en fengende hovedperson med nok dybde og personlighet til å holde meg fascinert gjennom episodene. Selv når krimplottet er på sitt mest ordinære. For det er en del kjent og utprøvd i denne oppskriften. Igjen er detektivene våre av den tørste sorten, igjen forsvinner barn fra sykkelsetet på 80-tallet og igjen er småby-USA full av frustrerte fedre med en hang til lynsjemobbstemning.

Men med disse velprøvde sjangertrekkene som grunnmur, bygger Nic Pizzolatto en stemningsladet krim som dyrker miljøskildringene og figurstudiene – og som treffer som en vemodig countrysang i magen. “Dette har ikke vært et lykkelig hjem”, sier de forsvunne barnas mor i et øyeblikk av selverkjennelse. Og jeg forventer vel ingen lykkelig slutt på denne historien heller. Ikke for noen av de involverte.

True Detective S03 har premiere på HBO Nordic mandag 14. januar. Denne anmeldelsen er basert på 5 av 8 episoder.